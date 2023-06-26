Почему калия йодид не нужно принимать при возможной аварии на Запорожской АЭС

Доктор Евгений Комаровский: Фото: Скриншот YouTube

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Доктор Евгений Комаровский рассказал, нужно ли будет принимать йод или калия йодид при возможной ядерной угрозе. Он отметил, что 90% киевлян заявили о том, что они сразу же проведут йодную профилактику, но оказалось, что эта информация уже застарела.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Нужно ли принимать калия йоди или йод при возможной аварии на Запорожской АЭС

"Если на Запорожской АЭС произойдет взрыв, наши враги там все заминировали, если это произойдет, никому принимать препараты йода не надо", — сказал Комаровский.

Зачем человеку нужен йод

"Щитовидная железа образует ряд гормонов — трийодтиронин и тетрайодтиронин, которые содержат в своем составе йод. Когда в организм попадает йод, он используется для синтеза этих гормонов, которые нужны для жизнедеятельности", — сказал врач.

Диагностика щитовидной железы. Фото: Freepik

Какие болезни возникают при йодном дефиците:

кретинизм;

гипотиреоз;

эндемический зоб.

Когда возникает дефицит йода?

На некоторых территориях в воде содержится малое количество йода, соответственно люди, которые проживают на этой территории, имеют дефицит йода. Таких территорий много, поэтому принято добавлять йод в поверенную соль.

Суточная доза йода взрослого человека — 150 мкг.

Радиоактивный йод

"Радиоактивный йод , речь идет о "йод 131". Это искусственный изотоп йода, который является одним из главным продуктом деления тория, плутония и урана. Он составляет до 3% всех продуктов деления. При ядерном испытании, при взрыве ядерной бомбы, при авариях на ядерных реакторах, в воздух попадает радиоактивный йод", — объяснил доктор.

Йод 131 накапливается щитовидной железой, после чего образуется ее поражение. Исходя из этого существует методика профилактики поражения щитовидной железы при выбросе радиоактивного йода.

Девушка держится за шею. Фото: Freepik

"После того, как радиоактивный йод окажется в воздухе, нужно принять большую дозу препаратов йода и щитовидная железа начинает активно поглощать нормальный, стандартный, привычный йод и в ней не останется места притягивать к себе радиоактивный йод", — сказал Евгений Комаровский.

Когда надо принимать калия йодид

"Калия йодид надо принимать только тогда, когда вам скажут. Когда будет понятно, что есть выброс радиоактивного йода. Единственная ситуация, когда йод необходимо принимать до аварии, это тогда, когда она вот вот произойдет, и туда отправляют спасателей", — сказал доктор.

Комаровский отмечает, что калия йодид принимается только тогда, когда об этом объявят уполномоченные органы власти.

Почему не надо принимать йод в связи возможной аварии на Запорожской АЭС

"Потому, что реакторы на Запорожской АЭС остановлены в сентябре 2022 года. Ядерная реакция, реакция деления урана не происходит. Поэтому нет возможности образовываться йоду", — сказал Комаровский.

Но зачем иметь калия йодид в доме?

"Калия йодид нужно иметь, потому что в нашей стране есть еще работающие реакторы, потому что может быть угроза применения ядерного оружия. Но именно на Запорожской АЭС невозможен выброс радиоактивного йода, поскольку период полураспада чуть больше 8 дней, а на станции он не происходит уже 9 месяцев", — добавил врач.

Как защититься от радиации:

нужно срочно переместиться в помещение; не забудьте про животных, сохраните им жизнь; находясь в помещении будьте как можно дальше от стен и крыши; будьте в той комнате, где нет дверей на улицу и там, где минимум окон; все имеющие щели постарайтесь закрыть (мокрой тканью или скотчем); выключите все вентиляционные системы (кондиционеры, вентиляторы, вытяжки; находясь в этом помещении вы должны иметь источник информации; если вы в одежде в которой были на улице, снимите ее с себя, положите в пластиковый ящик или пакет, спрячьте; примите душ с обычным мылом; будьте осторожны с кондиционерами для волос, которые могут фиксировать радиацию; переодеться после душа; в доме нужно иметь запас воды и еды; кипячение воды не устраняет радиацию.

Что должно быть в аптечке на случай радиационной угрозы:

калия йодид;

маска;

натрия альгинат;

алюминиево атацинтные сорбенты (алюминия гидроксид).

Препараты с этими веществами нейтрализуют радиацию, которая может попасть из желудка в кровь.

Ранее мы писали, сколько пить калия йодида при ядерной угрозе.