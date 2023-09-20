Коронавірус повертається: ВООЗ закликала країни підготуватися, — ВВС

Вакцинація від ковіду в Україні. Фото: Forbes

Не дивлячись на те, що коронавірусні обмеження в Україні були скасовані ще в липні, з початку вересня кількість заражених коронавірусом у США продовжує стрімко зростати. Показники вже сягнули першої хвилі, яка прокотилася країною навесні 2020 року.

Про це повідомляє BBC.

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"Реванш" хвороби

Як повідомляє американська влада, за тиждень з 27 серпня по 2 вересня кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації, зросла майже до 9%. Натомість, смертність серед коронавірусних пацієнтів зросла майже 5%.

Втім, це лише офіційні дані, причому півмісячної давності. Розрахувати реальну статистику заражених зараз можна лише дуже приблизно, йдеться у матеріалі.

Однак з настанням осені наближається застудний сезон, який цілком може внести суттєві корективи. Тоді цифри можуть знову поповзти нагору.

У ВООЗ наполягають на вакцинації

За думкою членкині ВООЗ, епідеміологині Марії ван Керхове, звіти про зріст статистики ймовірного повернення коронавірусу надходять не тільки зі США. А отже, за її думкою, до будь-якого розвитку подій варто готуватися й іншим країнам світу. В самій організації наголошують: вакцинація зможе облегшити перебіг хвороби і вбереже від реанімації.

Нагадаємо, що не так давно у ВООЗ стривожились щодо появи нового штаму коронавірусу "Пірола". А у Великій Британії біля заповіднику знайшли тонни коробок з невикористаними медичними масками.