Коронавирус возвращается: ВОЗ призвала страны подготовиться, — ВВС

Вакцинация от ковида в Украине. Фото: Forbes

Несмотря на то, что коронавирусные ограничения в Украине были отменены ещё в июле, с начала сентября количество заражённых коронавирусом в США продолжает расти. Показатели уже достигли первой волны, прокатившейся по стране весной 2020 года.

Об этом сообщает BBC.

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"Реванш" болезни



Как сообщают американские власти, за неделю с 27 августа по 2 сентября количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, возросло почти до 9%. Смертность среди коронавирусных пациентов выросла почти на 5%.

Впрочем, это лишь официальные данные, причем в полумесячной давности. Рассчитать реальную статистику зараженных сейчас можно только приблизительно, говорится в материале.

Однако с наступлением осени приближается простудный сезон, который вполне может внести существенные коррективы. Тогда цифры могут снова поползти вверх.

В ВОЗ настаивают на вакцинации



По мнению члена ВОЗ, эпидемиолога Марии ван Керкхове, отчёты о росте статистики вероятного возвращения коронавируса поступают не только из США. Следовательно, по её мнению, к любому развитию событий следует готовиться и другим странам мира. В самой организации отмечают: вакцинация сможет облегчить течение болезни и убережёт от реанимации.

Напомним, что недавно в ВОЗ встревожились относительно появления нового штамма коронавируса "Пирола". А в Великобритании возле заповедника обнаружили тонны коробок с неиспользованными медицинскими масками.