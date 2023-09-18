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Сильніший за "Омікрон": у ВООЗ стривожені новим штамом COVID-19 "Пірола"

18 вересня 2023 14:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сильніший за "Омікрон": у ВООЗ стривожені новим штамом COVID-19 "Пірола"
Лікарі допомагають хворому пацієнту. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.

Про новий штам коронавірусу розповідається у матеріалі HellasJournal.

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Новий сплеск коронавірусу в Європі та США

На початку вересня у Європі зафіксували новий сплеск COVID-19 і Всесвітня організація охорони здоров'я нагололиса на серйозності ситуації.

Водночас і у США ще від початку липня зростає кількість людей, яких відправляють до реанімації з COVID. Окрім того, зросла і кількість смертей серед заражених коронавірусом, інформує Bloomberg.

В чому полягає небезпека штаму "Пірола"

"Але те, що вже відомо, дозволяє припустити, що цей новий варіант може обходити імунітет, що існує. Це збільшить ймовірність зараження. Крім того, "Пірола", ймовірно, може викликати більш важкий перебіг хвороби, ніж варіанти, які ми бачили останнім часом", — розповів американський епідеміолог Деніс Неш.

Він додав, що через високий рівень заразності ВООЗ зарахувала "Піролу" до категорії штамів, "за якими спостерігають".

Симптоми штаму "Пірола"

  • Підвищена температура тіла;
  • кашель;
  • лихоманка;
  • втрата смаку або нюху.

Новий штам COVID-19 може мати й інші симптоми, тож слід стежити за будь-якими несподіваними змінами у стані свого здоров'я.

Країни світу, в яких зафіксували новий штам

В яких країнах світу зафіксована "Пірола":

  • США;
  • Ізраїль;
  • Канада;
  • Данія;
  • Велика Британія;
  • Південна Африка;
  • Швеція;
  • Норвегія;
  • Швейцарія;
  • Таїланд.

Раніше ми розповідали, що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила заяву про можливе критичне зростання випадків захворювання на лихоманку денге у 2023 році. Однією з причин є глобальні кліматичні зміни, які сприяють збільшенню популяції комарів, які переносять цей вірус.

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