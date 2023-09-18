Сильнее "Омикрона": в ВОЗ встревожены новым штаммом COVID-19 "Пирола"

Врачи помогают больному пациенту. Фото: Слово и дело

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.

О новом штамме коронавируса рассказывается в материале HellasJournal.

Читайте также:

Новый всплеск коронавируса в Европе и США

В начале сентября в Европе зафиксировали новый всплеск COVID-19 и Всемирная организация здравоохранения отметила серьезность ситуации.

"Ковид прямо сейчас заражает миллионы людей, в том числе повторно. По нашим оценкам, сейчас сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за COVID", — рассказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкгофе.

В то же время и в США еще с начала июля растет количество людей, отправляемых в реанимацию с COVID. Кроме того, возросло и число смертей среди зараженных коронавирусом, сообщает Bloomberg.

В чем опасность штамма "Пирола"

"Но то, что уже известно, позволяет предположить, что этот новый вариант может обходить существующий иммунитет. Это увеличит вероятность заражения. Кроме того, "Пирола", вероятно, может вызвать более тяжелое течение болезни, чем варианты, которые мы видели последнее время", — рассказал американский эпидемиолог Денис Нэш.

Он добавил, что из-за высокого уровня заразности ВОЗ отнесла "Пиролу" к категории штаммов, "за которыми наблюдают".

Симптомы штамма "Пирола":

повышенная температура тела;

кашель;

лихорадка;

потеря вкуса или обоняния.

Новый штамм COVID-19 может иметь и другие симптомы, поэтому следует следить за любыми неожиданными изменениями в состоянии своего здоровья.

Страны мира, где зафиксировали новый штамм

В каких странах мира зафиксирована "Пирола":

США;

Израиль;

Канада;

Дания;

Великобритания;

Южная Африка;

Швеция;

Норвегия;

Швейцария;

Таиланд.

Ранее мы рассказывали, что Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о возможном критическом росте случаев заболевания лихорадкой денге в 2023 году. Одной из причин стали глобальные климатические изменения, которые способствуют увеличению популяции комаров, которые переносят этот вирус.