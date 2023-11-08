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Молдова профінансує медпослуги для українських біженців — хто отримає право

8 листопада 2023 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Молдова профінансує медпослуги для українських біженців — хто отримає право
Українські біженці з дітьми. Фото: Вечірній Київ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Діти біженців з України отримуватимуть у Молдові безоплатну медичну допомогу. Таку можливість українці матимуть незалежно від наявності статусу тимчасового захисту в країні.

Про це пише NewsMaker.

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Національна компанія медичного страхування Молдови заявила 7 листопада, що річний бюджет на надання медпослуг дітям українських біженців становить 21 млн леїв (понад мільйон доларів США).

За розрахунками компанії, цих грошей вистачить на те, щоб надати медичну допомогу приблизно 13,5 тис. дітей.

За даними компанії, до пакета безплатної медичної допомоги для дітей біженців з України в Молдові входять догоспітальна невідкладна медична допомога, первинна та невідкладна стаціонарна допомога.

Витрати на ці послуги покриває Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) через Національну компанію медичного страхування на підставі виправлення, підписаного установами в рамках угоди про партнерство на 2023-2024 роки.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар висловився про необхідність ухвалення дій для зниження інтенсивності міграційного потоку до країни. До кінця 2023 року планується запровадити зобов'язання для українських переселенців покривати витрати на своє житло самостійно.

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