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Молдова профинансирует медуслуги для украинских беженце — кто получит право

8 ноября 2023 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Молдова профинансирует медуслуги для украинских беженце — кто получит право
Украинские беженцы с детьми. Фото: Вечерний Киев
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Дети беженцев из Украины получат в Молдове безвозмездную медицинскую помощь. Такая возможность у украинцев будет независимо от наличия статуса временной защиты в стране.

Об этом пишет NewsMaker.

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Национальная компания медицинского страхования Молдовы заявила 7 ноября, что годовой бюджет на оказание медуслуг детям украинских беженцев составляет 21 млн леев (свыше миллиона долларов США).

По расчетам компании, этих денег хватит на то, чтобы оказать медицинскую помощь примерно 13,5 тыс. детей.

По данным компании, в пакет бесплатной медицинской помощи для детей беженцев из Украины в Молдове входят догоспитальная неотложная медицинская помощь, первичная и неотложная стационарная помощь.

Расходы на эти услуги покрывается Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) через Национальную компанию медицинского страхования на основании исправления, подписанного учреждениями в рамках соглашения о партнерстве на 2023-2024 годы.

Напомним, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар высказался о необходимости принятия действий по снижению интенсивности миграционного потока в страну. До конца 2023 года планируется ввести обязательства для украинских переселенцев покрывать расходы на свое жилье самостоятельно.

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