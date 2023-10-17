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МОЗ продовжило строк дії електронного рецепта

17 жовтня 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
МОЗ продовжило строк дії електронного рецепта
Лікар працює з документами. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство охорони здоров'я України продовжило строк дії електронного рецепта. Він буде діяти 90 календарних днів замість 30 днів.

Про це повідомляє МОЗ.

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Електронний рецепт

У МОЗ наголосили, що це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів.

"При цьому строк дії рецептів на наркотичні лікарські засоби залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби, — 30 календарних днів", — йдеться у повідомленні.

Погасити е-рецепт й надалі можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя.

Для того, щоб знайти відповідну аптеку, можна використати дашборд "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за еРецептом". Для цього потрібно обрати область, тип та назву населеного пункту. Після цього на дашборді зʼявиться карта з позначками доступних аптек, а також перелік адрес аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

"МОЗ попереджає, що якими б звичними та безпечними не здавалися рецептурні ліки, неправильне застосування їх може спричинити виникнення серйозних побічних ефектів, викликати залежність чи нести ризик зловживання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку 2023 року в Одеській області виписали майже пів мільйона електронних рецептів. За цим показником Одеська область займає високу позицію серед інших регіонів України.

Також ми писали, Міністерство охорони здоров’я України нагадало про обмеження для дітей, яких не вакцинували від кору. В міністерстві додали, що держава має вдосталь вакцин для проведення щеплень.

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