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Минздрав продлил срок действия электронного рецепта

17 октября 2023 19:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Минздрав продлил срок действия электронного рецепта
Доктор работает с документами. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министерство здравоохранения Украины продлило срок действия электронного рецепта. Он будет действовать 90 календарных дней, вместо 30 дней.

Об этом сообщает Минздрав.

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В Минздраве отметили, что это решение позволит пациенту не только реже посещать врача, чтобы восстановить рецепт, но и удобнее погашать е-рецепт, выписанный на курс лечения до 90 дней.

"При этом срок действия рецептов на наркотические лекарственные средства остается 10 дней, а на лекарства, которые подлежат реимбурсации или отпускаются на льготных условиях, или экстемпоральные лекарственные средства, — 30 календарных дней", — говорится в сообщении.

Погасить е-рецепт и дальше можно в аптеке, которая работает с электронной системой здравоохранения.

Для того чтобы найти соответствующую аптеку, можно использовать дашборд "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по еРецепту". Для этого необходимо выбрать область, тип и название населенного пункта. После этого на дашборде появится карта с пометками доступных аптек, а также перечень адресов аптек, отпускающих лекарства по е-рецепту.

"Минздрав предупреждает, что какими бы привычными и безопасными ни казались рецептурные лекарства, неправильное применение их может вызвать возникновение серьезных побочных эффектов, вызвать зависимость или нести риск злоупотребления", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала 2023 года в Одесской области выписали почти полмиллиона электронных рецептов. По этому показателю Одесская область занимает высокую позицию среди других регионов Украины.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Украины напомнило об ограничениях для детей, которых не вакцинировали от кори. В министерстве добавили, что у государства достаточно вакцин для проведения прививок.

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