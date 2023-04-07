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На Львівщині очікується черговий спалах грипу та COVID-19

7 квітня 2023 15:35
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині очікується черговий спалах грипу та COVID-19
Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Після Великодніх свят, приблизно через два тижні, на Львівщині очікується черговий підйом захворюваності на грип та коронавірусну інфекцію Covid-19.

Про це в межах регіональної комунікаційної кампанії з підтримки вакцинації від Covid-19 "Бустерни свою стійкість  — вакцинуйся від Covid-19", що ініційована Міністерством охорони здоров’я, Центром громадського здоров'я та за підтримки Львівської ОВА, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

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"Після Великодня можемо мати спалах і ковіду і грипу. На Львівщині, як і ще у кількох областях України, проводять дослідження стічних вод на наявність коронавірусу та грипу. Учора (6 квітня, – ред.) вірусологи повідомили, що у стічних водах Львова, Дрогобича і Червонограда почали виявляти вірус грипу, тому можна очікувати, що серед мешканців Львівщини знову циркулює грип.

Також у стічних водах збільшується кількість вірусу Covid-19. Усе це свідчить про те, що через два тижні можемо мати черговийпідйом захворюваності",  — каже Наталія Іванченко.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Одещині 50% хворих на COVID-19 потребують госпіталізації. З початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 4 079 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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