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ВООЗ оновила рекомендації щодо COVID-вакцинації: що змінилося

29 березня 2023 13:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Діти та підлітки віднесені до групи низького рівня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оновила рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Нові рекомендації стосуються додаткових бустерних доз і інтервалів між ними.

Про це йдеться у рекомендаціях Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ.

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Групи ризику

Населення планети розділили на три групи залежно від того, чи потребують вони вакцинації. 

До групи високого ризику потрапили:

  • літні люди;
  • молодь зі супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);
  • люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема діти від 6 місяців;
  • вагітні;
  • медичні працівники.

Цій групі рекомендоване введення бустерних зон через 6-12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.

До групи середнього ризику відносять:

  • здорових дорослих без супутніх захворювань (зазвичай до 50-60 років);
  • дітей і підлітків із супутніми захворюваннями.

Для них рекомендована первина вакцинація (1 або 2 щеплення у залежності від вакцини) та перший бустер.

Подальшу ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, бо це має низький вплив загалом на громадське здоров'я.

Вакцинація дітей

Здорові діти та підлітки належать до групи низького ризику.

Дані ВООЗ показують, що вакцинація цієї групи є безпечною, але низькоефективною для загального громадського здоров'я. 

Саме тому в пріоритеті – люди з групи високого ризику, адже у разі хвороби пацієнти створюватимуть значне навантаження на медичну систему.

Нагадаємо, раніше заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін заявив, що для успіхів у подоланні коронавірусу в Україні вакцинація повинна бути відновлена до довоєнних темпів. Зараз у всьому світі показники COVID-вакцинації перебувають на досить високому вірні. 

Також раніше повідомлялося, що щотижнева кількість нових хворих на коронавірус у світі уперше знизилася до показників допандемійного часу. Тож, у ВООЗ припускають, що 2023 року можна буде офіційно оголосити про завершення пандемії цього вірусу.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS

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