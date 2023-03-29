ВОЗ обновила рекомендации по COVID-вакцинации: что изменилось

Дети и подростки отнесены к группе низкого уровня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации против коронавируса. Новые рекомендации относятся к дополнительным бустерным дозам и интервалам между ними.

Об этом говорится в рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ.

Группы риска

Население планеты разделили на три группы в зависимости от того, нуждаются ли они вакцинации.

В группу высокого риска попали:

пожилые люди;

молодежь с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);

люди с иммунодефицитными состояниями (например, реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности, дети от 6 месяцев;

беременные;

медицинские работники.

Этой группе рекомендуется введение бустерных зон через 6-12 месяцев после последней дозы. Но термины также зависят от возраста и иммунодефицитных состояний.

К группе среднего риска относят:

здоровых взрослых без сопутствующих заболеваний (обычно до 50-60 лет);

детей и подростков с сопутствующими заболеваниями.

Для них рекомендуется первая вакцинация (1 или 2 прививки в зависимости от вакцины) и первый бустер.

Дальнейшую ревакцинацию в ВОЗ считают нецелесообразной, потому что это имеет низкое влияние в целом на общественное здоровье.

Вакцинация детей

Здоровые дети и подростки входят в группу низкого риска.

Данные ВОЗ показывают, что вакцинация этой группы безопасна, но низкоэффективна для общего общественного здоровья.

Именно поэтому в приоритете люди из группы высокого риска, ведь в случае болезни пациенты будут создавать значительную нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что для успехов в преодолении коронавируса в Украине вакцинация должна быть возобновлена до довоенных темпов. Сейчас во всем мире показатели COVID-вакцинации находятся на достаточно высоком верном.

Также ранее сообщалось, что еженедельное количество новых больных коронавирусом в мире впервые снизилось до показателей допандемического времени. В ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS