ВОЗ обновила рекомендации по COVID-вакцинации: что изменилось
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации против коронавируса. Новые рекомендации относятся к дополнительным бустерным дозам и интервалам между ними.
Об этом говорится в рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ.
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Группы риска
Население планеты разделили на три группы в зависимости от того, нуждаются ли они вакцинации.
В группу высокого риска попали:
- пожилые люди;
- молодежь с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);
- люди с иммунодефицитными состояниями (например, реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности, дети от 6 месяцев;
- беременные;
- медицинские работники.
Этой группе рекомендуется введение бустерных зон через 6-12 месяцев после последней дозы. Но термины также зависят от возраста и иммунодефицитных состояний.
К группе среднего риска относят:
- здоровых взрослых без сопутствующих заболеваний (обычно до 50-60 лет);
- детей и подростков с сопутствующими заболеваниями.
Для них рекомендуется первая вакцинация (1 или 2 прививки в зависимости от вакцины) и первый бустер.
Дальнейшую ревакцинацию в ВОЗ считают нецелесообразной, потому что это имеет низкое влияние в целом на общественное здоровье.
Вакцинация детей
Здоровые дети и подростки входят в группу низкого риска.
Данные ВОЗ показывают, что вакцинация этой группы безопасна, но низкоэффективна для общего общественного здоровья.
Именно поэтому в приоритете люди из группы высокого риска, ведь в случае болезни пациенты будут создавать значительную нагрузку на медицинскую систему.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что для успехов в преодолении коронавируса в Украине вакцинация должна быть возобновлена до довоенных темпов. Сейчас во всем мире показатели COVID-вакцинации находятся на достаточно высоком верном.
Также ранее сообщалось, что еженедельное количество новых больных коронавирусом в мире впервые снизилось до показателей допандемического времени. В ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса.
Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS