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ВОЗ обновила рекомендации по COVID-вакцинации: что изменилось

29 марта 2023 13:55
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дети и подростки отнесены к группе низкого уровня
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации против коронавируса. Новые рекомендации относятся к дополнительным бустерным дозам и интервалам между ними.

Об этом говорится в рекомендациях Стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ.

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Группы риска

Население планеты разделили на три группы в зависимости от того, нуждаются ли они вакцинации.

В группу высокого риска попали:

  • пожилые люди;
  • молодежь с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);
  • люди с иммунодефицитными состояниями (например, реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности, дети от 6 месяцев;
  • беременные;
  • медицинские работники.

Этой группе рекомендуется введение бустерных зон через 6-12 месяцев после последней дозы. Но термины также зависят от возраста и иммунодефицитных состояний.

К группе среднего риска относят:

  • здоровых взрослых без сопутствующих заболеваний (обычно до 50-60 лет);
  • детей и подростков с сопутствующими заболеваниями.

Для них рекомендуется первая вакцинация (1 или 2 прививки в зависимости от вакцины) и первый бустер.

Дальнейшую ревакцинацию в ВОЗ считают нецелесообразной, потому что это имеет низкое влияние в целом на общественное здоровье.

Вакцинация детей

Здоровые дети и подростки входят в группу низкого риска.

Данные ВОЗ показывают, что вакцинация этой группы безопасна, но низкоэффективна для общего общественного здоровья.

Именно поэтому в приоритете люди из группы высокого риска, ведь в случае болезни пациенты будут создавать значительную нагрузку на медицинскую систему.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин заявил, что для успехов в преодолении коронавируса в Украине вакцинация должна быть возобновлена до довоенных темпов. Сейчас во всем мире показатели COVID-вакцинации находятся на достаточно высоком верном.

Также ранее сообщалось, что еженедельное количество новых больных коронавирусом в мире впервые снизилось до показателей допандемического времени. В ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS

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