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На Львовщине ожидается очередная вспышка гриппа и COVID-19

7 апреля 2023 15:35
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
На Львовщине ожидается очередная вспышка гриппа и COVID-19
Новости.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

После Пасхальных праздников, примерно через две недели, на Львовщине ожидается очередной подъем заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией Covid-19 .

Об этом в рамках региональной коммуникационной кампании по поддержке вакцинации от Covid-19 "Бустерни свою стойкость - вакцинируйся от Covid-19", инициированной Министерством здравоохранения, Центром общественного здоровья и при поддержке Львовской ОВА, сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Наталья Иванченко-Тимко .

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"После Пасхи можем иметь вспышку и накове и гриппа. На Львовщине, как и еще в нескольких областях Украины, проводят исследования сточных вод на наличие коронавируса и гриппа. Вчера (6 апреля – ред.) вирусологи сообщили, что в сточных водах Львова, Дрогобыча и Червонограда начали выявлять вирус гриппа, поэтому можно ожидать, что среди жителей Львовской области снова циркулирует грипп.

Также в сточных водах увеличивается количество вируса Covid-19. Все это свидетельствует о том, что через две недели мы можем иметь очередной подъем заболеваемости", - говорит Наталья Иванченко.

Напомним, мы ранее писали, что в Одесской области 50% больных COVID-19 нуждаются в госпитализации. С начала 2023 года в Одесской области зарегистрировано 4079 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 .

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