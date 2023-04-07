На Львівщині у комплексі для відпочинку отруїлися діти

П’ятеро дітей із симптомами отруєння госпіталізовані до лікарні

Після харчування у навчально-відпочинковому комплексі "Зефір" у Дрогобичі отруїлися троє дітей. Ще двох дітей, які не харчувалися, але мають симптоми отруєння, госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у Дрогобицькій районній військовій адміністрації, 5 квітня до інфекційного відділення Дрогобицької міської лікарні госпіталізували трьох дітей віком до 17 років з симптомами. Всі вони скаржились на нудоту, загальну слабкість, біль в животі, блювоту, діарею та підвищення температури. Троє з них харчувалися у навчально-відпочинковому комплекс "Зефір".

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Напередодні у ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області повідомили, що в НВК "Зефір" зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Держпродспоживслужба розпочала позапланову перевірку закладу.

Після розголосу у НВК "Зефір" повідомили, що причиною отруєння дітей стала не кишкова, а ротавірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Держспоживслужба нагадала українцям, як уберегтися від харчових отруєнь на Великдень. Аби убезпечитися від цього, не варто купувати продукти на стихійних ринках чи з рук у приватних осіб.