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На Львівщині у комплексі для відпочинку отруїлися діти: що відомо

7 квітня 2023 15:20
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Марта Байдака
Журналіст
На Львівщині у комплексі для відпочинку отруїлися діти
П’ятеро дітей із симптомами отруєння госпіталізовані до лікарні
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Після харчування у навчально-відпочинковому комплексі "Зефір" у Дрогобичі отруїлися троє дітей. Ще двох дітей, які не харчувалися, але мають симптоми отруєння, госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у Дрогобицькій районній військовій адміністрації, 5 квітня до інфекційного відділення Дрогобицької міської лікарні госпіталізували трьох дітей віком до 17 років з симптомами. Всі вони скаржились на нудоту, загальну слабкість, біль в животі, блювоту, діарею та підвищення температури. Троє з них харчувалися у навчально-відпочинковому комплекс "Зефір".

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Напередодні у ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області повідомили, що в НВК "Зефір" зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Держпродспоживслужба розпочала позапланову перевірку закладу.

Після розголосу у НВК "Зефір" повідомили, що причиною отруєння дітей стала не кишкова, а ротавірусна інфекція, що передається повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Держспоживслужба нагадала українцям, як уберегтися від харчових отруєнь на Великдень. Аби убезпечитися від цього, не варто купувати продукти на стихійних ринках чи з рук у приватних осіб.

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