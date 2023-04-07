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На Львовщине в комплексе отдыха отравились дети: что известно

7 апреля 2023 15:20
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Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области в комплексе для отдыха отравились дети
Пятеро детей с симптомами отравления госпитализированы в больницу
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

После питания в учебно-развлекательном комплексе "Зефир" в Дрогобыче отравились трое детей. Еще двоих детей, не питавшихся, но имеющих симптомы отравления, госпитализировали в больницу .

Как сообщили в Дрогобычской районной военной администрации, 5 апреля в инфекционное отделение Дрогобычской городской больницы госпитализировали троих детей до 17 лет с симптомами. Все они жаловались на тошноту, общую слабость, боль в животе, рвоту, диарею и повышение температуры. Трое из них питались в учебно-развлекательном комплексе "Зефир".

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Накануне, в ГУ Госпродслужбы во Львовской области сообщили, что в УПК "Зефир" зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Госпродслужба начала внеплановую проверку заведения.

После огласки в УПК "Зефир" сообщили , что причиной отравления детей стала не кишечная, а передаваемая воздушно-капельным путем ротавирусная инфекция.

Напомним, мы ранее писали, что Госпотребслужба напомнила украинцам, как уберечься от пищевых отравлений на Пасху. Чтобы избежать этого, не стоит покупать продукты на стихийных рынках или из рук у частных лиц.

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