Комар на шкірі. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У літній сезон багато людей страждають від укусів комарів. Часто зустрічається ситуація, коли одну людину комахи кусають багато, а до іншої не наближаються. Тож чому так відбувається.

Про це повідомила нутриціологиня Ганна Паращук.

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"По-перше, саме людський піт містить пахучі органічні сполуки, що виробляються мікрофлорою шкіри, що визначають її привабливість для комарів", — пояснила експерт.

Комар на траві. Фото: Pexels

Найчастіше комарі кусають людей:

дітей, вагітних та чоловіків;

при дефіциті вітаміну В1;

із надмірною масою тіла;

вживають алкоголь;

людей із накопиченням молочної кислоти;

при гіперамоніємії;

при ацетонемії;

при інсулінорезистентності;

під час тренувань.

Комар на шкірі. Фото: Pexels

Нутриціологиня пояснює, що під час фізичного навантаження виділяється більше вуглекислого газу, а комарі летять саме на нього. Відповідно, чим частіше дихання, тим вищий ризик бути укушеним комарами.

Чим можна зняти набряк від укусу?

олія кокосу;

ефірна олія лаванди/евкаліпта/чайного дерева;

гомеопатія арніка, apis mellifica.

Комар у природі. Фото: Pexels

1. "Солодка та приваблива кров для комарів" — дефіцит вітаміну В1

Реакція укусів, що викликаються комахами загону Diptera, переважно виникають через алергенів у слині комах. Слина комарів містить фармакологічно активні сполуки, що пригнічують вроджені імунні реакції організму, що викликають антикоагуляцію, порушення освіти та тромбоцитів та протизапальну активність.

2. Людський піт та комарі

Людський піт містить ароматні органічні сполуки, що виробляються мікрофлорою шкіри, що визначають його привабливість для комарів.

3. Тяжка реакція на укуси комарів

У людей, інфікованих ВЕБ, може розвинутись важка реакція на укуси комарів.

4. Синдром Скітера

Синдром Скітера — це викликання слиною комара - велика реакція, що клінічно нагадує целюліт. Поразки являють собою червоні, сверблячі, теплі пухлини, що з'являються протягом декількох хвилин після укусу, і папули, що сверблять, екхимотичні, пухирчасті і хворобливі реакції, що з'являються через 2-6 годин після укусу.

Раніше ми писали, як урятуватися від укусів комах влітку, поради дерматолога.