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Вот почему этих людей больше всех кусают комары

29 июня 2023 23:06
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Чем можно снять отек от укуса?
Комар на коже. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В летний сезон многие люди страдают от укусов комаров. Часто встречается ситуация, когда одного человека насекомые кусают много, а к другому не приближаются. Почему же так происходит. 

Об этом сообщила нутрициолог Анна Паращук.

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"Во первых, именно человеческий пот содержит пахучие органические соединения, вырабатываемые микрофлорой кожи, определяющие ее привлекательность для комаров", — объяснила эксперт. 

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Комар на траве. Фото: Pexels

Чаще всего комары кусают людей: 

  • детей, беременных и мужчин;
  • при дефиците витамина В1;
  • с избыточной массой тела;
  • употребляющих алкоголь;
  • людей с накоплением молочной кислоты;
  • при гипераммониемии;
  • при ацетонемии;
  • при инсулинорезистентности;
  • во время тренировок. 
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Комар на коже. Фото: Pexels

Нутрициолог объясняет, что во время физической нагрузки выделяется больше углекислого газа, а комары летят именно на него. Соответственно, чем чаще дыхание, тем выше риск быть укушенным комарами. 

Чем можно снять отек от укуса? 

  • масло кокоса;
  • эфирное масло лаванды/ эвкалипта/ чайного дерева;
  • гомеопатия арника, apis mellifica.
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Комар в природе. Фото: Pexels

1. "Сладкая и привлекательная кровь для комаров" — дефицит витамина В1

Реакция укусов, вызываемые насекомыми отряда Diptera, в основном возникают из-за аллергенов в слюне насекомых. Слюна комаров содержит фармакологически активные соединения, подавляющие врожденные иммунные реакции организма, вызывающие антикоагуляцию, нарушение образования и тромбоцитов, и противовоспалительную активность. 

2. Человеческий пот и комары 

Человеческий пот содержит пахучие органические соединения, вырабатываемые микрофлорой кожи, определяющие его привлекательность для комаров. 

3. Тяжелая реакция на укусы комаров 

У людей, инфицированных ВЭБ, может развиться тяжелая реакция на укусы комаров. 

4. Синдром Скитера

Синдром Скитера — это вызвання слюной комара крупная реакция, клинически напоминающая целлюлит. Поражения представляют собой красные, зудящие, теплые опухоли, появляющиеся в течении нескольких минут после укуса, и зудящие папулы, экхимотические, пузырчатые и болезненные реакции, появляющиеся через 2-6 часов после укуса. 

Ранее мы писали, как спастись от укусов насекомых летом, советы дерматолога.

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