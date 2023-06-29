Вот почему этих людей больше всех кусают комары
В летний сезон многие люди страдают от укусов комаров. Часто встречается ситуация, когда одного человека насекомые кусают много, а к другому не приближаются. Почему же так происходит.
Об этом сообщила нутрициолог Анна Паращук.
"Во первых, именно человеческий пот содержит пахучие органические соединения, вырабатываемые микрофлорой кожи, определяющие ее привлекательность для комаров", — объяснила эксперт.
Чаще всего комары кусают людей:
- детей, беременных и мужчин;
- при дефиците витамина В1;
- с избыточной массой тела;
- употребляющих алкоголь;
- людей с накоплением молочной кислоты;
- при гипераммониемии;
- при ацетонемии;
- при инсулинорезистентности;
- во время тренировок.
Нутрициолог объясняет, что во время физической нагрузки выделяется больше углекислого газа, а комары летят именно на него. Соответственно, чем чаще дыхание, тем выше риск быть укушенным комарами.
Чем можно снять отек от укуса?
- масло кокоса;
- эфирное масло лаванды/ эвкалипта/ чайного дерева;
- гомеопатия арника, apis mellifica.
1. "Сладкая и привлекательная кровь для комаров" — дефицит витамина В1
Реакция укусов, вызываемые насекомыми отряда Diptera, в основном возникают из-за аллергенов в слюне насекомых. Слюна комаров содержит фармакологически активные соединения, подавляющие врожденные иммунные реакции организма, вызывающие антикоагуляцию, нарушение образования и тромбоцитов, и противовоспалительную активность.
2. Человеческий пот и комары
Человеческий пот содержит пахучие органические соединения, вырабатываемые микрофлорой кожи, определяющие его привлекательность для комаров.
3. Тяжелая реакция на укусы комаров
У людей, инфицированных ВЭБ, может развиться тяжелая реакция на укусы комаров.
4. Синдром Скитера
Синдром Скитера — это вызвання слюной комара крупная реакция, клинически напоминающая целлюлит. Поражения представляют собой красные, зудящие, теплые опухоли, появляющиеся в течении нескольких минут после укуса, и зудящие папулы, экхимотические, пузырчатые и болезненные реакции, появляющиеся через 2-6 часов после укуса.
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