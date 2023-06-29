Комар на коже. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В летний сезон многие люди страдают от укусов комаров. Часто встречается ситуация, когда одного человека насекомые кусают много, а к другому не приближаются. Почему же так происходит.

Об этом сообщила нутрициолог Анна Паращук.

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"Во первых, именно человеческий пот содержит пахучие органические соединения, вырабатываемые микрофлорой кожи, определяющие ее привлекательность для комаров", — объяснила эксперт.

Комар на траве. Фото: Pexels

Чаще всего комары кусают людей:

детей, беременных и мужчин;

при дефиците витамина В1;

с избыточной массой тела;

употребляющих алкоголь;

людей с накоплением молочной кислоты;

при гипераммониемии;

при ацетонемии;

при инсулинорезистентности;

во время тренировок.

Комар на коже. Фото: Pexels

Нутрициолог объясняет, что во время физической нагрузки выделяется больше углекислого газа, а комары летят именно на него. Соответственно, чем чаще дыхание, тем выше риск быть укушенным комарами.

Чем можно снять отек от укуса?

масло кокоса;

эфирное масло лаванды/ эвкалипта/ чайного дерева;

гомеопатия арника, apis mellifica.

Комар в природе. Фото: Pexels

1. "Сладкая и привлекательная кровь для комаров" — дефицит витамина В1

Реакция укусов, вызываемые насекомыми отряда Diptera, в основном возникают из-за аллергенов в слюне насекомых. Слюна комаров содержит фармакологически активные соединения, подавляющие врожденные иммунные реакции организма, вызывающие антикоагуляцию, нарушение образования и тромбоцитов, и противовоспалительную активность.

2. Человеческий пот и комары

Человеческий пот содержит пахучие органические соединения, вырабатываемые микрофлорой кожи, определяющие его привлекательность для комаров.

3. Тяжелая реакция на укусы комаров

У людей, инфицированных ВЭБ, может развиться тяжелая реакция на укусы комаров.

4. Синдром Скитера

Синдром Скитера — это вызвання слюной комара крупная реакция, клинически напоминающая целлюлит. Поражения представляют собой красные, зудящие, теплые опухоли, появляющиеся в течении нескольких минут после укуса, и зудящие папулы, экхимотические, пузырчатые и болезненные реакции, появляющиеся через 2-6 часов после укуса.

Ранее мы писали, как спастись от укусов насекомых летом, советы дерматолога.