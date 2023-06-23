Як дізнатися, що родимка злоякісна

Діагностика родимки. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Є відсоток людей, у яких зовсім немає родимок, але якщо у вас є хоч кілька, ви повинні знати декілька фактів. Обізнаністю щодо родимок повинен володіти кожен.

Про це повідомила дерматологиня, дерматоонкологиня Світлана Дячук.

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Дерматоскопія — методика дослідження шкіри спеціальним мікроскопом, що дозволяє виявити підозрілі родимки.

"Друзі, якщо ви серед тих 2%, що не має на тілі жодної родимки — можете не читати. Якщо ви серед 98% — варто знати всього кілька фактів. Маєте улюблену родимку? У мене на лівій руці є така", — повідомила лікарка.

Лікар проводить діагностику родимок. Фото: Freepik

Родимка, професійною мовою невус — доброякісна пухлина шкіри.

Не всі родимки однаково безпечні

"У кожного може з’явитись "погана родимка" — злоякісна пухлина, меланома. Вона проростає в шкіру, далі поширюється в тілі (метастази) та просто вбиває людину", — пояснила дерматоонкологиня.

Родимка на шиї. Фото: Freepik

Як визначити злоякісну родимку

Головна проблема — ця пухлина зовні схожа на родимку. Не болить, ніяк не турбує. Отак живе людина і не підозрює, що вже онкохвора.

Що робити, щоб не захворіти:

знати, що меланома взагалі існує і може стосуватися кожного; піти до лікаря та переконатися, що серед ваших родимок немає "поганих", бо самі точно не розберетеся.

Родимка на руці. Фото: Freepik

Самостійно відрізнити "хороші" та "погані" родимки неможливо, вони дуже схожі

Лікарка нагадує, що про родимки дуже багато хибної інформації, від "травмуєш-помреш" до "не ходіть по лікарях". Тому важливо слідкувати за вашими родимками.

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