Як дізнатися, що родимка злоякісна

П'ять небезпечних фактів про родимки, про які має знати кожен
Є відсоток людей, у яких зовсім немає родимок, але якщо у вас є хоч кілька, ви повинні знати декілька фактів. Обізнаністю щодо родимок повинен володіти кожен.
Про це повідомила дерматологиня, дерматоонкологиня Світлана Дячук.
Що таке дерматоскопія
Дерматоскопія — методика дослідження шкіри спеціальним мікроскопом, що дозволяє виявити підозрілі родимки.
"Друзі, якщо ви серед тих 2%, що не має на тілі жодної родимки — можете не читати. Якщо ви серед 98% — варто знати всього кілька фактів. Маєте улюблену родимку? У мене на лівій руці є така", — повідомила лікарка.
Родимка, професійною мовою невус — доброякісна пухлина шкіри.
Не всі родимки однаково безпечні
"У кожного може з’явитись "погана родимка" — злоякісна пухлина, меланома. Вона проростає в шкіру, далі поширюється в тілі (метастази) та просто вбиває людину", — пояснила дерматоонкологиня.
Як визначити злоякісну родимку
Головна проблема — ця пухлина зовні схожа на родимку. Не болить, ніяк не турбує. Отак живе людина і не підозрює, що вже онкохвора.
Що робити, щоб не захворіти:
- знати, що меланома взагалі існує і може стосуватися кожного;
- піти до лікаря та переконатися, що серед ваших родимок немає "поганих", бо самі точно не розберетеся.
Самостійно відрізнити "хороші" та "погані" родимки неможливо, вони дуже схожі
Лікарка нагадує, що про родимки дуже багато хибної інформації, від "травмуєш-помреш" до "не ходіть по лікарях". Тому важливо слідкувати за вашими родимками.
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