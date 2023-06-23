Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow Пять опасных фактов о родинках, о которых должен знать каждый arrow

Пять опасных фактов о родинках, о которых должен знать каждый

23 июня 2023 21:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как узнать, что родинка злокачественная
Диагностика родинки. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Есть процент людей, у которых совсем нет родинок, но если у вас есть хоть несколько, вы должны знать несколько фактов. Осведомленностью о родинках должен обладать каждый.

Об этом сообщила дерматолог, дерматоонколог Светлана Дячук.

Читайте также:

Что такое дерматоскопия

Дерматоскопия – методика исследования кожи специальным микроскопом, позволяющая выявить подозрительные родинки.

"Друзья, если вы среди тех 2%, что не имеет на теле ни одной родинки  можете не читать. Если вы среди 98%  стоит знать всего несколько фактов. Есть любимая родинка? У меня на левой руке есть такая",  сообщила врач. 

семейка
Врач проводит диагностику родинок. Фото: Freepik

Родинка, на профессиональном языке невус — доброкачественная опухоль кожи.

Не все родинки одинаково безопасны

"У каждого может появиться "плохая родинка" - злокачественная опухоль, меланома. Она прорастает в кожу, дальше распространяется в теле (метастазы) и просто убивает человека",  пояснила дерматоонколог.

семейка
Родинка на шее. Фото: Freepik

Как определить злокачественную родинку

Главная проблема – эта опухоль внешне похожа на родинку. Не болит, никак не беспокоит. Так живет человек и не подозревает, что онкоболен.

Что делать, чтобы не заболеть:

  1. знать, что меланома вообще существует и может относиться к каждому;
  2. пойти к врачу и убедиться, что среди ваших родинок нет "плохих", потому что сами точно не разберетесь.
семейка
Родинка на руке. Фото: Freepik

Самостоятельно отличить "хорошие" и "плохие" родинки невозможно, они очень похожи

Врач напоминает, что о родинках очень много ложной информации, от "травмируешь-умрешь" до "не ходите по врачам". Поэтому важно следить за вашими родинками.

Ранее мы писали, что в Украине появилась новая диагностика рака, которая работает вдвое быстрее.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас