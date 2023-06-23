Как узнать, что родинка злокачественная

Диагностика родинки. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Есть процент людей, у которых совсем нет родинок, но если у вас есть хоть несколько, вы должны знать несколько фактов. Осведомленностью о родинках должен обладать каждый.

Об этом сообщила дерматолог, дерматоонколог Светлана Дячук.

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Дерматоскопия – методика исследования кожи специальным микроскопом, позволяющая выявить подозрительные родинки.

"Друзья, если вы среди тех 2%, что не имеет на теле ни одной родинки — можете не читать. Если вы среди 98% — стоит знать всего несколько фактов. Есть любимая родинка? У меня на левой руке есть такая", — сообщила врач.

Врач проводит диагностику родинок. Фото: Freepik

Родинка, на профессиональном языке невус — доброкачественная опухоль кожи.

Не все родинки одинаково безопасны

"У каждого может появиться "плохая родинка" - злокачественная опухоль, меланома. Она прорастает в кожу, дальше распространяется в теле (метастазы) и просто убивает человека", — пояснила дерматоонколог.

Родинка на шее. Фото: Freepik

Как определить злокачественную родинку

Главная проблема – эта опухоль внешне похожа на родинку. Не болит, никак не беспокоит. Так живет человек и не подозревает, что онкоболен.

Что делать, чтобы не заболеть:

знать, что меланома вообще существует и может относиться к каждому; пойти к врачу и убедиться, что среди ваших родинок нет "плохих", потому что сами точно не разберетесь.

Родинка на руке. Фото: Freepik

Самостоятельно отличить "хорошие" и "плохие" родинки невозможно, они очень похожи

Врач напоминает, что о родинках очень много ложной информации, от "травмируешь-умрешь" до "не ходите по врачам". Поэтому важно следить за вашими родинками.

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