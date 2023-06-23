Как узнать, что родинка злокачественная

Пять опасных фактов о родинках, о которых должен знать каждый
Есть процент людей, у которых совсем нет родинок, но если у вас есть хоть несколько, вы должны знать несколько фактов. Осведомленностью о родинках должен обладать каждый.
Об этом сообщила дерматолог, дерматоонколог Светлана Дячук.
Что такое дерматоскопия
Дерматоскопия – методика исследования кожи специальным микроскопом, позволяющая выявить подозрительные родинки.
"Друзья, если вы среди тех 2%, что не имеет на теле ни одной родинки — можете не читать. Если вы среди 98% — стоит знать всего несколько фактов. Есть любимая родинка? У меня на левой руке есть такая", — сообщила врач.
Родинка, на профессиональном языке невус — доброкачественная опухоль кожи.
Не все родинки одинаково безопасны
"У каждого может появиться "плохая родинка" - злокачественная опухоль, меланома. Она прорастает в кожу, дальше распространяется в теле (метастазы) и просто убивает человека", — пояснила дерматоонколог.
Как определить злокачественную родинку
Главная проблема – эта опухоль внешне похожа на родинку. Не болит, никак не беспокоит. Так живет человек и не подозревает, что онкоболен.
Что делать, чтобы не заболеть:
- знать, что меланома вообще существует и может относиться к каждому;
- пойти к врачу и убедиться, что среди ваших родинок нет "плохих", потому что сами точно не разберетесь.
Самостоятельно отличить "хорошие" и "плохие" родинки невозможно, они очень похожи
Врач напоминает, что о родинках очень много ложной информации, от "травмируешь-умрешь" до "не ходите по врачам". Поэтому важно следить за вашими родинками.
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