Для чого приймають мультивітаміни

Дівчина тримає вітаміни. Фото: Freepik

Експерти обговорюють, чи дійсно корисно приймати полівітаміни щодня. Вітаміни та добавки можуть бути чудовим способом забезпечити організм необхідними поживними речовинами, якщо ви не можете отримати їх достатню кількість з їжею.

Про це повідомив Eat This, Not That.

Читайте також:

Які потенційні побічні ефекти від щоденного прийому полівітамінів?

Перш ніж ми почнемо відповідати на це питання, давайте визначимо, що таке полівітаміни. Згідно з Національним інститутом здоров'я (NIH), це добавка, яка містить комбінацію вітамінів і мінералів, часто в кількостях, близьких до рекомендованої добової норми. Вони можуть бути корисними, проте важливо не дозволяти полівітамінним добавкам замінювати здорове, збалансоване харчування.

Дівчина тримає вітаміни. Фото: Freepik

1. У вас можуть бути здоровіші волосся, шкіра та нігті

Якщо ви бажаєте мати сильніше, здоровіше волосся або хочете мати чистішу, більш молоду шкіру, можливо, правильний полівітамінний комплекс допоможе вам досягти ваших цілей.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Деякі полівітаміни містять специфічні поживні речовини, такі як біотин, вітамін Е та цинк, які, як відомо, сприяють здоров'ю волосся, шкіри та нігтів. Біотин, наприклад, необхідний для підтримки здоров'я цих тканин і часто входить до складу полівітамінів, спрямованих на поліпшення їхнього стану. Вітамін Е діє як антиоксидант, захищаючи клітини шкіри від пошкодження, а цинк підтримує вироблення білків, необхідних для росту волосся і нігтів", — зазначила докторка медичних наук каже Мері Сабат.

2. Полівітаміни можуть допомогти знизити ризик анемії

Анемія є досить поширеною проблемою, яка виникає через те, що у вашій крові не виробляється достатня кількість здорових еритроцитів, а залізодефіцитна анемія розвивається саме через недостатній рівень заліза в організмі.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Правильний вибір мультивітамінів може допомогти вам запобігти залізодефіцитній анемії, допомагаючи досягти рекомендованого рівня заліза.

"Залізо є найважливішим мінералом для виробництва еритроцитів і транспортування кисню в організмі. Ось чому полівітаміни з залізом можуть бути корисними для людей, які мають ризик дефіциту заліза або страждають від нього, а також можуть допомогти запобігти таким симптомам анемії, як втома, слабкість і задишка", — додала докторка медичних наук.

3. Полівітаміни іноді можуть впливати на результати медичних аналізів

Це трапляється рідше, докторка медичних наук додає, що деякі полівітаміни можуть впливати на певні медичні тести, що призводить до неточних результатів.

"Наприклад, високі дози вітаміну С можуть впливати на певні тести на рівень глюкози в крові, потенційно даючи помилкові результати. Так само деякі полівітаміни, що містять біотин, можуть впливати на результати гормональних тестів, наприклад, тестів функції щитовидної залози", — зазначила Мері Сабат.

Щоб уникнути будь-яких можливих перешкод при проходженні медичних аналізів, поговоріть зі своїм лікарем про вітаміни та добавки, які ви зараз приймаєте.

4. Ви даєте своєму серцю поштовх

З кожним роком ваше серце б'ється все сильніше і сильніше, але багато людей не мають відмінного здоров'я серцево-судинної системи.

Автор та експерт з питань харчування доктор Джош Екс додав, що цей орган повинен бути в центрі уваги і мати високий пріоритет, оскільки він впливає на загальне самопочуття.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Звичайно, здорова для серця дієта і здоровий спосіб життя, включаючи регулярні фізичні вправи, є першочерговими. Але пошук полівітамінів, які також допомагають підтримувати здоров'я серця, може бути корисним", — сказав він.

5. Ви можете покращити пам'ять

Якщо у вас зазвичай чудова пам'ять і ви здатні придумувати креативні ідеї, але останнім часом ви відчуваєте труднощі, полівітаміни можуть виявитися корисними. Вітаміни групи В, які часто входять до складу полівітамінів, — це воїни за наш мозок.

Вітамін В5 — пантотенова кислота є кофактором, який сприяє утворенню ацетилхоліну, нейромедіатора, пов'язаного з пам'яттю. B6 і B9 працюють разом, допомагаючи виробляти серотонін і дофамін, наші нейромедіатори, що відповідають за гарне самопочуття.

В12 робить ще один крок вперед і підтримує здоров'я мієлінової оболонки, захисної оболонки, що покриває клітини нашого мозку.

Вітаміни B6, B9 і B12, а також B2 (рибофлавін) допомагають підтримувати здоров'я серцево-судинної системи, балансуючи гомоцистеїн. Гомоцистеїн — це амінокислота, що виробляється в організмі, яка з часом може накопичуватися і врешті-решт завдати шкоди нашій серцево-судинній системі.

Раніше ми писали, що найважливіший вітамін у більшості людей у дефіциті.