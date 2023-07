Для чего принимают мультивитамины

Девушка держит витамины. Фото: Freepik

Эксперты обсуждают, действительно ли полезно принимать поливитамины каждый день. Витамины и добавки могут быть отличным способом обеспечить организм необходимыми питательными веществами, если вы не можете получить их достаточное количество с пищей.

Каковы потенциальные побочные эффекты от ежедневного приема поливитаминов?

Прежде чем мы начнем отвечать на этот вопрос, давайте определим, что такое поливитамины. Согласно Национальному институту здоровья (NIH), это добавка, содержащая комбинацию витаминов и минералов, часто в количествах, близких к рекомендуемой суточной норме. Они могут быть полезны, однако важно не позволять поливитаминным добавкам заменять здоровое, сбалансированное питание.

1. У вас могут быть здоровые волосы, кожа и ногти

Если вы хотите иметь сильнее, здоровее волосы или хотите иметь более чистую, более молодую кожу, возможно, правильный поливитаминный комплекс поможет вам достичь ваших целей.

"Некоторые поливитамины содержат специфические питательные вещества, такие как биотин, витамин Е и цинк, которые, как известно, способствуют здоровью волос, кожи и ногтей. Биотин, например, необходим для поддержания здоровья этих тканей и часто входит в состав поливитаминов , направленных на улучшение их состояния. Витамин Е действует как антиоксидант, защищая клетки кожи от повреждения, а цинк поддерживает выработку белков, необходимых для роста волос и ногтей", — отметила доктор медицинских наук, говорит Мэри Сабат.

2. Поливитамины могут помочь снизить риск анемии

Анемия является достаточно распространенной проблемой, которая возникает из-за того, что в вашей крови не вырабатывается достаточное количество здоровых эритроцитов, а железодефицитная анемия развивается именно из-за недостаточного уровня железа в организме.

Правильный выбор мультивитаминов может помочь вам предотвратить железодефицитную анемию, помогая достичь рекомендуемого уровня железа.

"Железо является важнейшим минералом для производства эритроцитов и транспортировки кислорода в организме. Вот почему поливитамины с железом могут быть полезны для людей, которые имеют риск дефицита железа или страдают от него, а также могут помочь предотвратить такие симптомы анемии, как усталость, слабость и одышка", — добавила доктор медицинских наук.

3. Поливитамины иногда могут влиять на результаты медицинских анализов

Это случается реже, доктор медицинских наук добавляет, что некоторые поливитамины могут влиять на определенные медицинские тесты, что приводит к неточным результатам.

"Например, высокие дозы витамина С могут влиять на определенные тесты на уровень глюкозы в крови, потенциально давая ложные результаты. Также некоторые поливитамины, содержащие биотин, могут влиять на результаты гормональных тестов, например, тестов функции щитовидной железы", — отметила Мэри Сабат.

Чтобы избежать любых возможных препятствий при прохождении медицинских анализов, поговорите со своим врачом о витаминах и добавках, которые вы сейчас принимаете.

4. Вы даете своему сердцу толчок

С каждым годом ваше сердце бьется все сильнее и сильнее, но у многих людей нет отличного здоровья сердечно-сосудистой системы.

Автор и эксперт по вопросам питания доктор Джош Экс добавил, что этот орган должен быть в центре внимания и иметь высокий приоритет, поскольку он влияет на общее самочувствие.

"Конечно, здоровая для сердца диета и здоровый образ жизни, включая регулярные физические упражнения, являются первоочередными. Но поиск поливитаминов, которые также помогают поддерживать здоровье сердца, может быть полезен", — сказал он.

5. Вы можете улучшить память

Если у вас обычно отличная память и вы способны придумывать креативные идеи, но в последнее время вы испытываете затруднения, поливитамины могут оказаться полезными. Витамины группы В, которые часто входят в состав поливитаминов — это "воины" за наш мозг.

Витамин В5 — пантотеновая кислота является кофактором, способствующим образованию ацетилхолина, нейромедиатора, связанного с памятью. B6 и B9 работают вместе, помогая производить серотонин и дофамин, наши нейромедиаторы, отвечающие за хорошее самочувствие.

В12 делает еще один шаг вперед и поддерживает здоровье миелиновой оболочки — защитной оболочки, покрывающей клетки нашего мозга.

Витамины B6, B9 и B12, а также B2 (рибофлавин) помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, балансируя гомоцистеин. Гомоцистеин — это аминокислота, вырабатываемая в организме, которая со временем может накапливаться и в конце концов нанести вред нашей сердечно-сосудистой системе.

