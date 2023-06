Ці добавки варто приймати кожному

Харчові добавки. Фото: Freepik

Якщо ви хочете сповільнити ознаки старіння, покращити тренування або насолоджуватися кращим сном, світ біологічно активних добавок, які здатні вам допомогти. Наприклад, якщо ви прагнете покращити свою фізичну форму та загальний стан здоров'я, вас, безперечно, зацікавлять добавки, які приймають тренери, щоб покращити власне самопочуття.

Дослідження показують, що люди, які приймають добавки, мають більше шансів сформувати здорові звички, такі як дотримання збалансованої дієти, заняття спортом, регулярне відвідування лікаря та достатній відпочинок.

1. Цинк

Насправді, згідно з дослідженням, опублікованим у березні 2022 року в журналі Frontiers in Nutrition, дефіцит цинку відчувають приблизно два мільярди людей у всьому світі.

"Цинк такий корисний, тому що надає вашому тестостерону та імунній системі потужний імпульс. Включення цинкових добавок у свій раціон може допомогти вам запобігти хворобам. Деякі дослідження навіть припускають, що цинк може допомогти скоротити час, який ви витрачаєте на боротьбу з симптомами застуди", — сказав член нашої Медичної експертної ради Тім Лю.

2. Магній

Магній — ще одна добавка, яку Лю регулярно додає до свого раціону. Це також те, чого не вистачає багатьом з нас. Якщо ви ще не чули про переваги, пов'язані з цією речовиною, саме час дізнатися про них.

Продукти, які є гарним джерелом магнію:

квасоля;

насіння;

горіхи;

риба;

авокадо;

темна листова зелень;

банани.

Ви також можете отримувати користь від магнію у вигляді харчових добавок. Магній сприяє зміцненню міцних, здорових кісток, хорошому сну і може допомогти заспокоїти біль, пов'язаний з мігренню.

3. Білковий протеїн у вигляді порошку

Користь протеїнового порошку для відновлення м'язів, росту м'язів і відновлення науково доведена.

"Якщо вам потрібен додатковий білок у вашому раціоні, пийте коктейль щодня, але не покладайтеся на них. Зосередьтеся на тому, щоб отримувати більшу частину білка зі справжньої їжі. У наш час існує багато різновидів — від сироватки до коноплі та рису, тож подивіться, що найкраще підходить саме вам", — додав фітнес-експерт Ентоні Йонг.

4. Омега-3

На ринку існує безліч добавок з Омега-3. Але що саме являють собою жирні кислоти Омега-3 та які їхні переваги?

Вони мають потужний протизапальний ефект і мають багато наукових підтверджень їхньої користі для втрати жиру, здоров'я серця, суглобів тощо. Омега-3 також позитивно впливають на гормональну систему та покращують настрій.

5. Пробіотики для здорового кишечника

Ви можете знайти пробіотики в йогуртах, ферментованих продуктах, таких як кімчі та комбуча, а також у дієтичних добавках. Якщо ви заглядали у відділ вітамінів у місцевій аптеці або продуктовому магазині, то, швидше за все, добре знаєте, що таке пробіотики.

Це корисні кишкові бактерії, які можуть сприяти травленню. У деяких випадках прийом пробіотиків може допомогти.

