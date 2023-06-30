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Пять важнейших добавок, которые советуют тренера

30 июня 2023 23:52
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Эти добавки следует принимать каждому
Пищевые добавки. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Если вы хотите замедлить признаки старения, улучшить тренировку или наслаждаться лучшим сном, мир биологически активных добавок, которые способны помочь вам. К примеру, если вы хотите улучшить свою физическую форму и общее состояние здоровья, вас, безусловно, заинтересуют добавки, которые принимают тренеры, чтобы улучшить собственное самочувствие.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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Исследования показывают, что у людей, принимающих добавки, есть больше шансов сформировать здоровые привычки, такие как соблюдение сбалансированной диеты, занятия спортом, регулярное посещение врача и достаточный отдых.

1. Цинк

На самом деле, согласно исследованию, опубликованному в марте 2022 года в журнале Frontiers in Nutrition, дефицит цинка испытывают примерно два миллиарда человек во всем мире.

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Иллюстративный образ. Фото: Freepik

"Цинк так полезен, потому что придает вашему тестостерону и иммунной системе мощный импульс. Включение цинковых добавок в свой рацион может помочь вам предотвратить болезни. Некоторые исследования даже предполагают, что цинк может помочь сократить время, которое вы тратите на борьбу с симптомами простуды", — сказал член нашего Медицинского экспертного совета Тим Лю.

2. Магний

Магний — еще одна добавка, которую Лю регулярно добавляет в свой рацион. Это тоже то, чего не хватает многим из нас. Если вы еще не слышали о преимуществах, связанных с этим веществом, самое время узнать о них.

Продукты, которые являются хорошим источником магния:

  • фасоль;
  • семена;
  • орехи;
  • рыба;
  • авокадо;
  • темная листовая зелень;
  • бананы.
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Продукты, содержащие магний. Фото: Freepik

Вы также можете извлекать пользу от магния в виде пищевых добавок. Магний способствует укреплению крепких, здоровых костей, хорошему сну и может помочь успокоить боль, связанную с мигренью.

3. Белковый протеин в виде порошка

Польза протеинового порошка для восстановления мышц, роста мышц и восстановления научно доказана.

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Протеиновый порошок. Фото: Freepik

Если вам нужен дополнительный белок в вашем рационе, пейте коктейль каждый день, но не полагайтесь на них. Сосредоточьтесь на том, чтобы получать большую часть белка из настоящей пищи. что лучше всего подходит именно вам" , — добавил фитнес-эксперт Энтони Йонг.

4. Омега-3

На рынке существует множество добавок из Омега-3. Но что же представляют собой жирные кислоты Омега-3 и каковы их преимущества?

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Продукты, содержащие омегу 3. Фото: Freepik

Они обладают мощным противовоспалительным эффектом и имеют много научных подтверждений их пользы для потери жира, здоровья сердца, суставов и т.д. Омега-3 также оказывают положительное влияние на гормональную систему и улучшают настроение.

5. Пробиотики для здорового кишечника

Вы можете найти пробиотики в йогуртах, ферментированных продуктах, таких как комчи и комбуча, а также в диетических добавках. Если вы заглядывали в отдел витаминов в местной аптеке или продуктовом магазине, то скорее всего хорошо знаете, что такое пробиотики.

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Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Это полезные кишечные бактерии, которые могут способствовать пищеварению. В некоторых случаях прием пробиотиков может помочь.

Раньше мы писали кому обязательно нужно принимать фолиевую кислоту.

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