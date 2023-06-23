Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Science вийшла стаття, яка показує, що дефіцит таурину може бути драйвером старіння. Вчений пояснив, як працює ця амінокислота в людському організмі.

Про це повідомив вчений генетик Олександр Коляда.

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"Вчені-біологи вивчають в основному не людей. Вони вивчають тварин, рослини, бактерії, молекули. Навіть шукають життя на інших планетах. Щоб отримати гранти, вони, звісно, пишуть, що і мухи, і черв'яки, і навіть дріжджі — чудові аналоги людей, і все відкрите в них вже в одну мить стане ліками для людини. Вони виявляються праві. Але частіше помиляються. Гранти дають, і під соусом колись корисного для людини, ми дізнаємося щось корисне про природу і життя. Біологія давно паразитує на самозакоханості людства", — пояснив вчений.

На думку генетика, у біогеронтології, науці, яка вивчає біологію старіння, не так часто щось гучне відбувається. Щодня виходить близько 10 статей, що описують щось нове в механіці старіння.

Молода жінка. Фото: Freepik

"Але масштаб і новизна цих робіт не часто дотягують до топових журналів Science і Nature. І ось кілька днів тому одна стаття дотягнулась. У Science вийшла стаття, яка показує, що дефіцит таурину може бути драйвером старіння. У популярному середовищі ви напевно знайдете потворну сестру цієї новини під заголовком на кшталт "вчені знайшли таблетку від старості", — сказав Олександр Коляда.

Що таке таурин?

Таурин — це амінокислота, але не та, що у складі білка у вашій їжі або протеїновому

коктейлі. Амінокислот є взагалі кілька сотень, І здебільшого вчені вивчають ті, з яких будується білок нашого тіла, таких лише 20.

Формула таурину. Фото: Freepik

"Решта можуть дуже навіть у істотній кількості міститися в нашому тілі, бути шкідливими або корисними, але про них ми знаємо значно менше. Таурин — одна з таких амінокислот, які привертають увагу. Ми його синтезуємо самі з двох амінокислот, які отримуємо з їжею — цистеїну та метіоніну", — повідомив вчений.

Генетик також зауважує, що в організмі таурин накопичується в значній кількості, бо є депо сірки, і поповнює її запаси у випадках термінової потреби. Але це не єдина його функція.

"Таурин є і антиоксидантом, і допомагає передавати імпульси в нервових клітинах, і сприяє енергетичній роботі мітохондрій. Він важливий, коротко кажучи. Так ось, вчені й привернули увагу на те, що рівень таурину знижується з віком як у людей, так і в мавп, і в мишей", — додав Олександр Коляда.

Це може свідчити про дві речі:

старіння призводить до зниження рівня таурину; зниження рівня таурину сприяє розвитку старіння.

Щоб розібратися у цьому питанні, вчені провели величезну кількість дослідів. Проводити досліди на мавпах займає десятки років, а на здорових людях — взагалі проблематично. Тому вчені обмежилися мишами та черв'яками.

"Вони додавали таурин до їхньої їжі середині їхнього життя, щоб у крові в них рівень таурину став таким, як у зовсім молодих особин. Це призвело до середнього збільшення тривалості життя на 10-12 %", — сказав вчений.

Здається ніби не так багато, але треба пам'ятати, що йдеться про дуже простий підхід.

Молекули спеціально не створювали, гени не змінювали, просто додали в їжу у потрібний час більше одного з компонентів цієї самої їжі. Черв'яки, разом навіть із мишами, звісно, не люди. А ось мавпи вже майже люди.

Чому інформація про таурин набула популярності?

Автори дослідження перевірили, наскільки покращує здоров'я літніх мавп ця молекула, і виявилося, що вона там також була не зайвою. Саме через різноплановість вибору об'єктів для дослідження, ця стаття і потрапила в топ 45.

Ілюстрація амінокислот.Фото: Freepik

"Особисто для мене найцікавіше в цій роботі те, що автори говорять про те, що таурин працює не як звичайний геропротектор. У препаратах, що продовжують життя тваринам, є два механізми. Один — це шляхом того, що вони імітують голодування, і на тому чи іншому рівні клітини дають сигнал, що ти з'їв менше, ніж хотів. Другий механізм — це все що завгодно, але тільки не через імітацію голоду", — прокоментував вчений.

Вже відкрито чимало молекул, які змушують мишу їсти або засвоювати їжу менше. Вони впливають на кілька точок у метаболізмі та, по суті, повторюють дію одна одної, але не можуть її посилити.

"А ось молекул, не пов'язаних з nutrient-sensing шляхами клітини, останнім часом відкривається не так багато, і таурин — одна з них. І це прекрасно, тому що знайшлася не просто молекула, яка може продовжити життя мишам (наче нам потрібні довгоживучі миші в господарстві), а знайшовся інструмент. Інструмент, яким можна досліджувати молекулярні механізми старіння під новим кутом і з новою спритністю", — сказав вчений.

Тож генетик зазначає, що таурину, звісно, ще далеко до доведеного поліпшувача здоров'я і довголіття людей. Не так важливо, чи дійде таурин до вдалих досліджень на людях, і чи зможемо ми якось покращити своє життя.

"Не він — так інший. Або чи зможе він краще нам пояснити, як працює наше здоров'я (таурин, до речі, підвищується в крові після тренувань, на що автори пропонують списати частину користі тренувань для довголіття). Як важливо те, що ми, можливо, дивимося на якийсь новий шлях стійкості до старіння, який є і у черв'яків, і в мишей, і в мавп", — резюмував Олександр Коляда.

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