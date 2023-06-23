Пожилой мужчина и женщина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

У Science вышла статья, показывающая, что дефицит таурина может быть драйвером старения. Ученый объяснил, как работает эта аминокислота в организме человека.

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда.

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"Ученые-биологи изучают в основном не людей. Они изучают животных, растения, бактерии, молекулы. Даже ищут жизнь на других планетах. Чтобы получить гранты, они, конечно, пишут, что и мухи, и черви, и даже дрожжи — прекрасные аналоги людей, и все открытое у них уже в мгновение ока станет лекарством для человека.Они оказываются правы.Но чаще ошибаются.Гранты дают, и под соусом когда-то полезного для человека, мы узнаем что-то полезное о природе и жизни.Биология давно паразитирует на самовлюбленности человечества" , — объяснил ученый.

По мнению генетика, в биогеронтологии, науке, изучающей биологию старения, не так часто что-то громкое происходит. Ежедневно выходит около 10 статей, описывающих нечто новое в механике старения.

Молодая женщина. Фото: Freepik

Но масштаб и новизна этих работ не часто дотягивают до топовых журналов Science и Nature. И вот несколько дней назад одна статья дотянулась. этой новости под заголовком типа "ученые нашли таблетку от старости", — сказал Александр Коляда.

Что такое таурин?

Таурин – это аминокислота, но не та, что в составе белка в вашей пище или протеиновом.

коктейли. Аминокислот есть вообще несколько сотен, и в большинстве своем ученые изучают те, из которых строится белок нашего тела, таких только 20.

Формула таурина. Фото: Freepik

"Остальные могут очень даже в существенном количестве содержаться в нашем теле, быть вредными или полезными, но о них мы знаем гораздо меньше. Таурин — одна из таких привлекающих внимание аминокислот. Мы его синтезируем сами из двух аминокислот, которые получаем с пищей. цистеина и метионина", — сообщил ученый.

Генетик также отмечает, что в организме таурин накапливается в значительном количестве, поскольку есть депо серы, и пополняет ее запасы в случаях срочной потребности. Но это не единственная его функция.

Таурин является и антиоксидантом, и помогает передавать импульсы в нервных клетках, и способствует энергетической работе митохондрий. Он важен, коротко говоря. , и у мышей" , - добавил Александр Коляда.

Это может свидетельствовать о двух вещах:

старение приводит к снижению уровня таурина; снижение уровня таурина способствует развитию старения.

Чтобы разобраться в этом вопросе, ученые провели множество опытов. Проводить опыты на обезьянах занимает десятки лет, а на здоровых людях вообще проблематично. Поэтому ученые ограничились мышами и червями.

"Они добавляли таурин к их пище в их жизни, чтобы в крови у них уровень таурина стал таким, как у совсем молодых особей. Это привело к среднему увеличению продолжительности жизни на 10-12%", — сказал ученый.

Казалось бы не так много, но надо помнить, что речь идет об очень простом подходе.

Молекулы специально не создавали, гены не меняли, просто добавили в пищу в нужное время больше одного из компонентов этой пищи. Черви, вместе с мышами, конечно, не люди. А вот обезьяны уже почти люди.

Почему информация о таурине приобрела популярность?

Авторы исследования проверили, насколько улучшает здоровье пожилых обезьян эта молекула, и оказалось, что она там тоже была не лишней. Именно из-за разноплановости выбора объектов для исследования эта статья и попала в топ 45.

Иллюстрация аминокислот. Фото: Freepik

"Лично для меня самое интересное в этой работе то, что авторы говорят о том, что таурин работает не как обычный геропротектор. В препаратах, продлевающих жизнь животным, есть два механизма. Один - это путем того, что они имитируют голодовку, и на том или другом уровне клетки дают сигнал, что ты съел меньше, чем хотел. Второй механизм — это все что угодно, но только не из-за имитации голода", — прокомментировал ученый.

Уже открыто немало молекул, заставляющих мышь есть или усваивать пищу меньше. Они влияют на несколько точек в метаболизме и, в сущности, повторяют действие друг друга, но не могут его усилить.

"А вот молекул, не связанных с nutrient-sensing путями клетки, в последнее время открывается не так много, и таурин - одна из них. И это прекрасно, потому что нашлась не просто молекула, которая может продлить жизнь мышам (словно нам нужны долгоживущие мыши в хозяйстве), а нашелся инструмент. Инструмент, которым можно исследовать молекулярные механизмы старения под новым углом и с новой ловкостью", — сказал ученый.

Так что генетик отмечает, что таурина, конечно, еще далеко до доведенного улучшителя здоровья и долголетия людей. Не столь важно, дойдет ли таурин до удачных исследований на людях, и сможем ли мы как-то улучшить свою жизнь.

"Не он — так другой. Или сможет ли он лучше нам объяснить, как работает наше здоровье (таурин, кстати, повышается в крови после тренировок, на что авторы предлагают списать часть пользы тренировок для долголетия). Как важно то, что мы, возможно, смотрим на какой-то новый путь устойчивости к старению, который есть и у червей, и у мышей, и у обезьян", — резюмировал Александр Коляда.

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