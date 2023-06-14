Інфекції через затоплення: яких звороб боятися українцям

Проведення досліджень. Фото: Shutterstock

Внаслідок затоплень в деяких регіонах лікарі попереджають про можливість сплесків деяких інфекційних захворювань. Однак поки на Херсонщині та в постраждалих регіонах немає фактів масштабних заражень. Це тому, що деякі хвороби мають довгий інкубаційний період.

Яке захворювання може проявитися в українців через місяць, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна.

Читайте також:

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна. Фото: Facebook

"Щодо гепатиту А, то може минути і 2, і 3, і 15 тижнів. Інкубаційний період може продовжуватися від 10 до 40 днів. Прояви можуть бути через місяць і більше. Міграція секторна, враховуючи рух стічних вод і розповсюдження", — сказала лікарка.

Також вона додала, що тотально це стосується півдня України. Однак в інших регіонах можуть теж фіксувати прояви хвороби, причини зараження — купання у водоймах.

"Для теплої пори року це характерна ситуація", — підсумувала лікарка.

Нагадаємо, після затоплення на півдні України експерти в один голос почали говорити про сплеск інфекцій, серед яких і вірусний гепатит А. Однак є бактерії, яких треба боятися більше.

За останній тиждень в Одесі збільшилася кількість випадків гострих кишкових інфекцій. Кількість випадків подвоїлася з 56 до 110, зокрема серед дорослих зросла в 1,8 разу (з 25 до 45), а серед дітей до 17 років — у 2,1 разу (з 31 до 65).