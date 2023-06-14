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Проявления какой болезни ожидать в Украине через месяц: объяснение инфекциониста

14 июня 2023 15:59
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Инфекции из-за затопления: каких зверей бояться украинцам
Проведение исследований. Фото: Shutterstock
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В результате затоплений в некоторых регионах, врачи предупреждают о всплесках некоторых инфекционных заболеваний. Однако пока в Херсонской области и в пострадавших регионах нет фактов масштабных заражений. Это потому, что некоторые болезни имеют длительный инкубационный период.

Какое заболевание может проявиться у украинцев через месяц, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

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Врач-инфекционист Евгения Менжулина. Фото: Facebook

"Что касается Гепатита А, то может пройти и 2, и 3, и 15 недель. Инкубационный период может продолжаться от 10 до 40 дней. Проявления могут быть через месяц и больше. Миграция секторная, учитывая движение сточных вод и распространение", — сказала врач.

Также она добавила, что тотально это касается юга Украины. Однако в других регионах тоже могут фиксировать проявления болезни, причины заражения — купание в водоемах.

"Для теплого времени года это характерная ситуация" , — подытожила врач.

Напомним, после затопления на юге Украины, эксперты в один голос начали говорить о всплеске инфекций, среди которых и вирусный гепатит А. Однако есть бактерии, которых нужно бояться больше.

За последнюю неделю в Одессе увеличилось количество случаев острых кишечных инфекций. Количество случаев удвоилось с 56 до 110, в том числе среди взрослых выросло в 1,8 раза (с 25 до 45), а среди детей до 17 лет – в 2,1 раза (с 31 до 65).

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