Ці правила необхідно виконувати, щоб уникнути інфікування

Прості правила, як уникнути кишкових інфекцій влітку
Щодо кишкових інфекцій треба бути обачливим цілий рік. Але, відверто, ми всі розуміємо, що влітку є трішки більше факторів ризику.
Про це повідомила нутриціологиня, дієтологиня Ольга Бачинська.
Основні причини зараження кишковими інфекціями:
- недотримання гігієни (немиті руки до рота);
- вживання продуктів, що транспортувалися чи зберігалися неналежним чином (пропали чи зіпсувались);
- ковтання зараженої води у водоймах випадково чи сирої води (з бювету, особливо зараз);
- вживання недомитих овочів, зелені та фруктів і ягід;
- вживання вже заражених продуктів, наприклад сальмонела в яйцях, якщо ви готуєте яйця вдома, краще їх мити з милом.
Рекомендації від лікаря влітку:
- слідкувати аби ви і ваша дитина ні в якому разі не ковтали з водойм і пили тільки перевірену воду;
- скоріше за всіх можуть пропасти майонез і паштети, то ліпше не вживати їх в закладах, бо по рибі буде помітно, що вона тхне, то ви її і не їстимете. А от з паштетом будьте обачні;
- мити овочі/зелень/ягоди/фрукти, відстоювати їх у воді, можна з содою або навіть зі спеціальними спреями для обробки продуктів;
- збагачуйте свій мікробіом.
Які продукти найкорисніщі для кишківника
"Ви точно знаєте людину, яка, здається, перетравить навіть цвях! В цьому Вам допоможе думка, що чим менше продукти в вашому раціоні піддавалися промисловій обробці, а залишились "ближче до природи", тим корисніше вони для вашого мікробіому", — повідомила лікарка.
Якщо ви вже зіткнулись з інфекцією, то перша допомога це:
- випити сорбент;
- пити багато води;
- мати в аптечці пробіотики;
- звернутися до лікаря якщо підскакує температура чи стан не покращується.
Раніше ми писали, що ви просто зобов'язані це пити, щоб уникнути "дірявого кишечника".