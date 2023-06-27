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Прості правила, як уникнути кишкових інфекцій влітку

27 червня 2023 05:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Ці правила необхідно виконувати, щоб уникнути інфікування
Людина біля туалету. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Щодо кишкових інфекцій треба бути обачливим цілий рік. Але, відверто, ми всі розуміємо, що влітку є трішки більше факторів ризику.

Про це повідомила нутриціологиня, дієтологиня Ольга Бачинська.

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Основні причини зараження кишковими інфекціями:

  • недотримання гігієни (немиті руки до рота);
  • вживання продуктів, що транспортувалися чи зберігалися неналежним чином (пропали чи зіпсувались);
  • ковтання зараженої води у водоймах випадково чи сирої води (з бювету, особливо зараз);
  • вживання недомитих овочів, зелені та фруктів і ягід;
  • вживання вже заражених продуктів, наприклад сальмонела в яйцях, якщо ви готуєте яйця вдома, краще їх мити з милом.
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Мити фрукти та овочі. Фото: Freepik

Рекомендації від лікаря влітку:

  • слідкувати аби ви і ваша дитина ні в якому разі не ковтали з водойм і пили тільки перевірену воду;
  • скоріше за всіх можуть пропасти майонез і паштети, то ліпше не вживати їх в закладах, бо по рибі буде помітно, що вона тхне, то ви її і не їстимете. А от з паштетом будьте обачні;
  • мити овочі/зелень/ягоди/фрукти, відстоювати їх у воді, можна з содою або навіть зі спеціальними спреями для обробки продуктів;
  • збагачуйте свій мікробіом. 
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Курячі яйця. Фото: Freepik

Які продукти найкорисніщі для кишківника 

"Ви точно знаєте людину, яка, здається, перетравить навіть цвях! В цьому Вам допоможе думка, що чим менше продукти в вашому раціоні піддавалися промисловій обробці, а залишились "ближче до природи", тим корисніше вони для вашого мікробіому", — повідомила лікарка. 

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Домашня аптечка. Фото: Freepik

Якщо ви вже зіткнулись з інфекцією, то перша допомога це:

  • випити сорбент;
  • пити багато води;
  • мати в аптечці пробіотики;
  • звернутися до лікаря якщо підскакує температура чи стан не покращується.

Раніше ми писали, що ви просто зобов'язані це пити, щоб уникнути "дірявого кишечника".

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