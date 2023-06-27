Ці правила необхідно виконувати, щоб уникнути інфікування

Людина біля туалету. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Щодо кишкових інфекцій треба бути обачливим цілий рік. Але, відверто, ми всі розуміємо, що влітку є трішки більше факторів ризику.

Про це повідомила нутриціологиня, дієтологиня Ольга Бачинська.

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Основні причини зараження кишковими інфекціями:

недотримання гігієни (немиті руки до рота);

вживання продуктів, що транспортувалися чи зберігалися неналежним чином (пропали чи зіпсувались);

ковтання зараженої води у водоймах випадково чи сирої води (з бювету, особливо зараз);

вживання недомитих овочів, зелені та фруктів і ягід;

вживання вже заражених продуктів, наприклад сальмонела в яйцях, якщо ви готуєте яйця вдома, краще їх мити з милом.

Мити фрукти та овочі. Фото: Freepik

Рекомендації від лікаря влітку:

слідкувати аби ви і ваша дитина ні в якому разі не ковтали з водойм і пили тільки перевірену воду;

скоріше за всіх можуть пропасти майонез і паштети, то ліпше не вживати їх в закладах, бо по рибі буде помітно, що вона тхне, то ви її і не їстимете. А от з паштетом будьте обачні;

мити овочі/зелень/ягоди/фрукти, відстоювати їх у воді, можна з содою або навіть зі спеціальними спреями для обробки продуктів;

збагачуйте свій мікробіом.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Які продукти найкорисніщі для кишківника

"Ви точно знаєте людину, яка, здається, перетравить навіть цвях! В цьому Вам допоможе думка, що чим менше продукти в вашому раціоні піддавалися промисловій обробці, а залишились "ближче до природи", тим корисніше вони для вашого мікробіому", — повідомила лікарка.

Домашня аптечка. Фото: Freepik

Якщо ви вже зіткнулись з інфекцією, то перша допомога це:

випити сорбент;

пити багато води;

мати в аптечці пробіотики;

звернутися до лікаря якщо підскакує температура чи стан не покращується.

Раніше ми писали, що ви просто зобов'язані це пити, щоб уникнути "дірявого кишечника".