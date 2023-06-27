Эти правила необходимо выполнять во избежание инфицирования

Человек возле туалета. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Относительно кишечных инфекций нужно быть осмотрительным круглый год. Но, откровенно, мы все понимаем, что летом немного больше факторов риска.

Об этом сообщила нутрициолог, диетолог Ольга Бачинская.

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Основные причины заражения кишечными инфекциями:

несоблюдение гигиены (немытые руки в рот);

употребление продуктов, транспортировавшихся или хранившихся ненадлежащим образом (пропали или испортились);

глотание зараженной воды в водоемах случайно или сырой воды (из бювета, особенно сейчас);

употребление недомытых овощей, зелени и фруктов и ягод;

употребление уже зараженных продуктов, например сальмонелл в яйцах, если вы готовите яйца дома, лучше их мыть с мылом.

Мыть фрукты и овощи. Фото: Freepik

Рекомендации от врача летом:

следить, чтобы вы и ваш ребенок ни в коем случае не глотали из водоемов и пили только проверенную воду;

скорее всех могут пропасть майонез и паштеты, то лучше не употреблять их в заведениях, потому что по рыбе будет заметно, что она пахнет, то вы ее и не будете есть. А вот с паштетом будьте осмотрительны;

мыть овощи/зелень/ягоды/фрукты, отстаивать их в воде, можно с содой или даже со специальными спреями для обработки продуктов;

обогащайте свой микробиом.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Какие продукты самые полезные для кишечника

"Вы точно знаете человека, который, кажется, переварит даже гвоздь! В этом Вам поможет мнение, что чем меньше продукты в вашем рационе подвергались промышленной обработке, а остались "ближе к природе", тем полезнее они для вашего микробиому", — сообщила врач.

Домашняя аптечка. Фото: Freepik

Если вы уже столкнулись с инфекцией, то первая помощь:

выпить сорбент;

пить много воды;

иметь в аптечке пробиотики;

обратиться к врачу, если подскакивает температура или состояние не улучшается.

Раньше мы писали, что вы просто обязаны это пить, чтобы избежать "дырявого кишечника".