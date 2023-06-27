Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow Простые правила как избежать кишечных инфекций летом arrow

Простые правила как избежать кишечных инфекций летом

27 июня 2023 05:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Эти правила необходимо выполнять во избежание инфицирования
Человек возле туалета. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Относительно кишечных инфекций нужно быть осмотрительным круглый год. Но, откровенно, мы все понимаем, что летом немного больше факторов риска.

Об этом сообщила нутрициолог, диетолог Ольга Бачинская.

Читайте также:

Основные причины заражения кишечными инфекциями:

  • несоблюдение гигиены (немытые руки в рот);
  • употребление продуктов, транспортировавшихся или хранившихся ненадлежащим образом (пропали или испортились);
  • глотание зараженной воды в водоемах случайно или сырой воды (из бювета, особенно сейчас);
  • употребление недомытых овощей, зелени и фруктов и ягод;
  • употребление уже зараженных продуктов, например сальмонелл в яйцах, если вы готовите яйца дома, лучше их мыть с мылом.
null
Мыть фрукты и овощи. Фото: Freepik

Рекомендации от врача летом:

  • следить, чтобы вы и ваш ребенок ни в коем случае не глотали из водоемов и пили только проверенную воду;
  • скорее всех могут пропасть майонез и паштеты, то лучше не употреблять их в заведениях, потому что по рыбе будет заметно, что она пахнет, то вы ее и не будете есть. А вот с паштетом будьте осмотрительны;
  • мыть овощи/зелень/ягоды/фрукты, отстаивать их в воде, можно с содой или даже со специальными спреями для обработки продуктов;
  • обогащайте свой микробиом.
null
Куриные яйца. Фото: Freepik

Какие продукты самые полезные для кишечника

"Вы точно знаете человека, который, кажется, переварит даже гвоздь! В этом Вам поможет мнение, что чем меньше продукты в вашем рационе подвергались промышленной обработке, а остались "ближе к природе", тем полезнее они для вашего микробиому",  сообщила врач.

null
Домашняя аптечка. Фото: Freepik

Если вы уже столкнулись с инфекцией, то первая помощь:

  • выпить сорбент;
  • пить много воды;
  • иметь в аптечке пробиотики;
  • обратиться к врачу, если подскакивает температура или состояние не улучшается.

Раньше мы писали, что вы просто обязаны это пить, чтобы избежать "дырявого кишечника".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз