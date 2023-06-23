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Ви просто зобов'язані це пити, щоб уникнути "дірявого кишечника"

23 червня 2023 16:18
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як часто зустрічається синдром дірявого кишечника
Дівчина тримає склянку. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Колаген — це білок, який природним чином міститься в організмі і є життєво важливим компонентом різних тканин, у тому числі слизової оболонки кишечника. Синдром дірявого кишечника, також відомий як підвищена проникність кишечника, — це стан, що характеризується порушенням цілісності кишкового бар'єру.

Про це повідомила лікарка імунодієтологиня Ольга Малліані.

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"Синдром дірявого кишечника може призвести до витоку шкідливих речовин, таких як токсини, бактерії та неперетравлені частинки їжі, з кишечника в кров. Можу вас запевнити, що такою чи іншою мірою це стосується кожного з нас", — пояснила лікарка. 

Чим корисний колаген 

Існують докази того, що колаген може бути корисним для лікування синдрому дірявого кишечника. Ось кілька причин, чому колаген використовується для лікування цього стану.

1. Підтримка кишкового бар'єру

"Колаген допомагає підтримувати цілісність і міцність слизової оболонки кишечника. Він містить специфічні амінокислоти, такі як гліцин, пролін і глютамін, які необхідні для відновлення та регенерації кишкового бар'єру", — пояснила лікарка. 

кишечник
Макет частини кишечника. Фото: Freepik

Ці амінокислоти підтримують вироблення сполучної тканини і допомагають запечатувати проміжки між клітинами слизової оболонки кишечника.

2. Зменшення запалення

Синдром дірявого кишечника часто пов'язаний із запаленням у кишечнику. Доведено, що колаген має протизапальні властивості, які можуть допомогти полегшити запалення в кишечнику і сприяти загоєнню.

колаген
Ілюстрація колагену. Фото: Freepik

3. Покращення травлення

Колаген багатий на амінокислоту гліцин, яка стимулює вироблення шлункового соку та травних ферментів. 

колаген
Ілюстрація колагену. Фото: Freepik

"Це може сприяти розщепленню та засвоєнню поживних речовин, зменшуючи навантаження на кишечник і потенційно допомагаючи полегшити симптоми протікання кишечника", — повідомила Ольга Малліані. 

4. Відновлення слизової оболонки кишечника

Амінокислота глютамін, що міститься в колагені, є основним джерелом палива для клітин слизової оболонки кишечника. Прийом колагену може забезпечити додаткове надходження глютаміну, сприяючи відновленню та регенерації слизової оболонки кишечника.

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Дівчина тримає склянку. Фото: Freepik

"Тож, колаген це не тільки про зморшки на обличчі, це — один із засобів лікування при синдромі протікаючого кишечника", — додала імунодієтологиня.

Лікарка також зазначає, що завжди бажано проконсультуватися з фахівцем перед початком будь-якого нового лікування або прийому харчових добавок, оскільки він може надати індивідуальні рекомендації.

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