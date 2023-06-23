Как часто встречается синдром дырявого кишечника

Девушка держит стакан. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Коллаген – это белок, который естественным образом содержится в организме и является жизненно важным компонентом различных тканей, в том числе слизистой кишечника. Синдром дырявого кишечника, также известный как повышенная проницаемость кишечника, – это состояние, характеризующееся нарушением целостности кишечного барьера.

Об этом сообщила врач иммунодиетолог Ольга Маллиани.

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"Синдром дырявого кишечника может привести к утечке вредных веществ, таких как токсины, бактерии и непереваренные частицы пищи, из кишечника в кровь. Могу вас заверить, что в той или иной степени это касается каждого из нас", — пояснила врач.

Чем полезен коллаген

Есть доказательства того, что коллаген может быть полезным для лечения синдрома дырявого кишечника. Вот несколько причин, почему коллаген используется для лечения этого состояния.

1. Поддержка кишечного барьера

"Коллаген помогает поддерживать целостность и прочность слизистой кишечника. Он содержит специфические аминокислоты, такие как глицин, пролин и глютамин, которые необходимы для восстановления и регенерации кишечного барьера", — пояснила врач.

Макет части кишечника. Фото: Freepik

Эти аминокислоты поддерживают выработку соединительной ткани и помогают запечатывать промежутки между клетками слизистой кишечника.

2. Уменьшение воспаления

Синдром дырявого кишечника часто связан с воспалением в кишечнике. Доказано, что коллаген обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь облегчить воспаление в кишечнике и способствовать заживлению.

Иллюстрация коллагена. Фото: Freepik

3. Улучшение пищеварения

Коллаген богат аминокислотой глицин, которая стимулирует выработку желудочного сока и пищеварительных ферментов.

Иллюстрация коллагена. Фото: Freepik

"Это может способствовать расщеплению и усвоению питательных веществ, уменьшая нагрузку на кишечник и потенциально помогая облегчить симптомы протекания кишечника", — сообщила Ольга Маллиани.

4. Восстановление слизистой кишечника

Аминокислота глютамина, содержащаяся в коллагене, является основным источником топлива для клеток слизистой кишечника. Прием коллагена может обеспечить дополнительное поступление глютамина, способствуя восстановлению и регенерации слизистой кишечника.

Девушка держит стакан. Фото: Freepik

"Итак, коллаген это не только о морщинах на лице, это - одно из средств лечения при синдроме протекающего кишечника", — добавила иммунодиетолог.

Врач также отмечает, что всегда желательно проконсультироваться со специалистом перед началом любого нового лечения или приема пищевых добавок, поскольку он может предоставить индивидуальные рекомендации.

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