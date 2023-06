Які хімікати застосовують у харчовій промисловості

Жінка в магазині. Фото: Freepik

Ви можете бути здивовані, як багато ваших улюблених продуктів містять сумнівні інгредієнти, такі як харчові барвники, штучні підсолоджувачі та певні види олії. Виробники продуктів харчування використовують їх з різних причин. Деякі з них можуть подовжити термін придатності, інші покращують смак, а треті допомагають здешевити виробництво.

Кукурудзяна патока з високим вмістом фруктози (HFCS) є поширеним підсолоджувачем, який використовується в широкому спектрі напоїв та продуктів харчування. Від газованої води та соків до цукерок, соусів і крекерів — у наших продуктах харчування її не бракує.

Цей інгредієнт — не єдиний, що має потенційні ризики для здоров'я.

1. Аспартам

Цей замінник цукру у 180-200 разів солодший за сахарозу і був розроблений як замінник цукру. Хоча його використовують у широкому спектрі напоїв та "дієтичних" продуктів, він залишається суперечливим інгредієнтом. Дослідження показують, що існує зв'язок між споживанням аспартаму та розвитком діабету, а також цей інгредієнт може впливати на ожиріння, непереносимість глюкози та інсуліну і зміни в мікробіоті кишечника.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Розлади настрою та депресія також може спричинити аспартам. Хоча деякі з цих досліджень були задокументовані лише на тваринах, інші дослідження задокументували негативні результати у людей. Існує достатньо негативних досліджень щодо використання аспартаму, щоб обмежити його споживання. Замість підсолоджених аспартамом напоїв спробуйте безпечніші нульові підсолоджувачі, такі як стевія", — йдеться в повідомленні.

2. Нітрит натрію

Цей поширений харчовий консервант найчастіше міститься в переробленому та в'яленому м'ясі, наприклад у м'ясних делікатесах та в'яленому м'ясі. Хоча нітрит натрію вважається безпечним для людини, цей інгредієнт пов'язують із підвищеним ризиком розвитку раку. Важливо зазначити, що це стосується синтетичного нітриту натрію, який використовується в оброблених продуктах харчування, а не природних нітратів.

Ковбасні продукти. Фото: Freepik

"Багато овочів містять нітрати, які в організмі перетворюються на нітрити. Однак ці овочі не містять гемового заліза і є природними джерелами антиоксидантів, таких як вітаміни С і Е, які утримують ці овочі від таких же ризиків для здоров'я, як нітрит натрію, що міститься у вашому м'ясному напівфабрикаті. Зараз багато виробників виготовляють м'ясні делікатеси та інші продукти без нітритів, що полегшує уникнення цього інгредієнта у звичайних продуктах харчування", — зазначили експерти.

3. Діоксид титану

Яскраво-білий колір вашого йогурту, зефіру, молока та інших продуктів може бути зумовлений цим інгредієнтом. Діоксид титану використовується як відбілювач у продуктах харчування та косметиці, але деякі дослідження свідчать, що ця добавка є канцерогенною.

Зефір білого кольору. Фото: Freepik

"Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) відносить діоксид титану до канцерогенів класу 2B, що визначає його як "можливо, канцерогенний для людини". Хоча ця класифікація стосується лише вдихання діоксиду титану, інші дослідження показують, що діоксид титану може бути пов'язаний із запаленням і нейротоксичністю, коли його використовують як харчову добавку", — йдеться в повідомленні.

4. Фосфат натрію

Поєднання натрію та фосфату використовується як харчова добавка з багатьма функціями. Фосфат натрію допомагає зберігати м'ясні продукти вологими, є розпушувачем у сумішах для торта та емульгатором у плавлених сирах.

Плавлений сир. Фото: Freepik

Хоча натрій і фосфат є важливими поживними речовинами, їх надмірне споживання може призвести до ускладнень зі здоров'ям. Коли йдеться про високі рівні фосфатів, наприклад, коли вони використовуються як харчова добавка, дослідження зазначають підвищення рівня смертності, а також прискорене старіння та пошкодження судин.

5. Пропілгалат

Можливо, один з менш відомих інгредієнтів у цьому списку, пропілгалат ​​— ще один інгредієнт, який CSPI позначив рекомендацією "уникати".

Харчове виробництво. Фото: Freepik

Дослідження показують, що цей інгредієнт може бути ендокринним руйнівником і канцерогеном. В одному з урядових досліджень було виявлено, що пропілгалат викликав більше ракових захворювань у щурів, які отримували низькі дози цього інгредієнта, ніж у групах, які отримували нульову дозу або високу дозу.

Такий незвичайний результат дає підстави уникати цього інгредієнта. За даними CSPI, ви можете знайти пропілгалат в рослинній олії, м'ясних продуктах та жувальній гумці серед інших продуктів.

