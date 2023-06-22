Какие химикаты применяют в пищевой промышленности

Эти скрытые ингредиенты в продуктах вредят вашему здоровью
Вы можете быть удивлены, сколько ваших любимых продуктов содержат сомнительные ингредиенты, такие как пищевые красители, искусственные подсластители и определенные виды масла. Производители продуктов питания используют их по разным причинам. Некоторые из них могут продлить срок годности, другие улучшают вкус, а третьи помогают удешевить производство.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Кукурузная патока с высоким содержанием фруктозы (HFCS) является распространенным подсластителем, используемым в широком спектре напитков и продуктов питания. От газировки и соков до конфет, соусов и крекеров — в наших продуктах питания ее хватает.
Этот ингредиент — не единственный продукт, который имеет потенциальные риски для здоровья.
1. Аспартам
Этот заменитель сахара в 180-200 раз слаще сахарозы и был разработан как заменитель сахара. Хотя его используют в широком спектре напитков и диетических продуктов, он остается противоречивым ингредиентом. Исследования показывают, что существует связь между потреблением аспартама и развитием диабета, а также ингредиент может влиять на ожирение, непереносимость глюкозы и инсулина и изменения в микробиоте кишечника.
"Расстройства настроения и депрессия также могут быть вызваны аспартамом. Хотя некоторые из этих исследований были задокументированы только на животных, другие исследования задокументировали негативные результаты у людей. Существует достаточно негативных исследований использования аспартама, чтобы ограничить его потребление. Вместо подслащенных аспартамом напитков попробуйте более безопасные подсластители, такие как стевия", — говорится в сообщении.
2. Нитрит натрия
Этот распространенный пищевой консервант чаще всего содержится в переработанном и вяленом мясе, например в мясных деликатесах и вяленом мясе. Хотя нитрит натрия считается безопасным для человека, этот ингредиент связывается с повышенным риском развития рака. Важно отметить, что это касается синтетического нитрита натрия, используемого в обработанных продуктах питания, а не природных нитратов.
"Многие овощи содержат нитраты, которые в организме превращаются в нитриты. Однако эти овощи не содержат гемового железа и являются природными источниками антиоксидантов, таких как витамины С и Е, которые удерживают эти овощи от таких же рисков для здоровья, как нитрит натрия, содержащиеся в вашем мясном полуфабрикате. Сейчас многие производители производят мясные деликатесы и другие продукты без нитритов, что облегчает избегание этого ингредиента в обычных продуктах питания", — отметили эксперты.
3. Диоксид титана
Ярко-белый цвет вашего йогурта, зефира, молока и других продуктов может быть предопределен этим ингредиентом. Диоксид титана используется как отбеливатель в продуктах питания и косметике, но некоторые исследования свидетельствуют, что эта добавка канцерогенная.
"Международное агентство по изучению рака (IARC) относит диоксид титана к канцерогенам класса 2B, что определяет его как "возможно, канцерогенный для человека". Хотя эта классификация касается только вдыхания диоксида титана, другие исследования показывают, что диоксид титана может быть связан с воспалением и нейротоксичностью, когда его используют в качестве пищевой добавки", — говорится в сообщении.
4. Фосфат натрия
Сочетание натрия и фосфата используется в качестве пищевой добавки со многими функциями. Фосфат натрия помогает хранить мясные продукты влажными, служит разрыхлителем в смесях для торта и эмульгатором в плавленых сырах.
Хотя натрий и фосфат являются питательными веществами, их чрезмерное потребление может привести к осложнениям со здоровьем. Когда речь идет о высоких уровнях фосфатов, например, когда они используются в качестве пищевой добавки, исследования отмечают повышение уровня смертности, а также ускоренное старение и повреждение сосудов.
5. Пропилгалат
Возможно, один из менее известных ингредиентов в этом списке, пропилгалат – еще один ингредиент, который CSPI обозначил рекомендацией "избегать".
Исследования показывают, что этот ингредиент может являться эндокринным разрушителем и канцерогеном. В одном из правительственных исследований было обнаружено, что пропилгалат вызывал больше раковых заболеваний у крыс, получавших низкие дозы этого ингредиента, чем в группах, получавших нулевую дозу или высокую дозу.
Такой необычный результат позволяет избегать этого ингредиента. По данным CSPI, можно найти пропилгалат в растительном масле, мясных продуктах и жевательной резинке среди других продуктов.
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