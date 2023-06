Какие химикаты применяют в пищевой промышленности

Женщина в магазине. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Вы можете быть удивлены, сколько ваших любимых продуктов содержат сомнительные ингредиенты, такие как пищевые красители, искусственные подсластители и определенные виды масла. Производители продуктов питания используют их по разным причинам. Некоторые из них могут продлить срок годности, другие улучшают вкус, а третьи помогают удешевить производство.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Кукурузная патока с высоким содержанием фруктозы (HFCS) является распространенным подсластителем, используемым в широком спектре напитков и продуктов питания. От газировки и соков до конфет, соусов и крекеров — в наших продуктах питания ее хватает.

Этот ингредиент — не единственный продукт, который имеет потенциальные риски для здоровья.

1. Аспартам

Этот заменитель сахара в 180-200 раз слаще сахарозы и был разработан как заменитель сахара. Хотя его используют в широком спектре напитков и диетических продуктов, он остается противоречивым ингредиентом. Исследования показывают, что существует связь между потреблением аспартама и развитием диабета, а также ингредиент может влиять на ожирение, непереносимость глюкозы и инсулина и изменения в микробиоте кишечника.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Расстройства настроения и депрессия также могут быть вызваны аспартамом. Хотя некоторые из этих исследований были задокументированы только на животных, другие исследования задокументировали негативные результаты у людей. Существует достаточно негативных исследований использования аспартама, чтобы ограничить его потребление. Вместо подслащенных аспартамом напитков попробуйте более безопасные подсластители, такие как стевия", — говорится в сообщении.

2. Нитрит натрия

Этот распространенный пищевой консервант чаще всего содержится в переработанном и вяленом мясе, например в мясных деликатесах и вяленом мясе. Хотя нитрит натрия считается безопасным для человека, этот ингредиент связывается с повышенным риском развития рака. Важно отметить, что это касается синтетического нитрита натрия, используемого в обработанных продуктах питания, а не природных нитратов.

Колбасные продукты. Фото: Freepik

"Многие овощи содержат нитраты, которые в организме превращаются в нитриты. Однако эти овощи не содержат гемового железа и являются природными источниками антиоксидантов, таких как витамины С и Е, которые удерживают эти овощи от таких же рисков для здоровья, как нитрит натрия, содержащиеся в вашем мясном полуфабрикате. Сейчас многие производители производят мясные деликатесы и другие продукты без нитритов, что облегчает избегание этого ингредиента в обычных продуктах питания", — отметили эксперты.

3. Диоксид титана

Ярко-белый цвет вашего йогурта, зефира, молока и других продуктов может быть предопределен этим ингредиентом. Диоксид титана используется как отбеливатель в продуктах питания и косметике, но некоторые исследования свидетельствуют, что эта добавка канцерогенная.

Зефир белого цвета. Фото: Freepik

"Международное агентство по изучению рака (IARC) относит диоксид титана к канцерогенам класса 2B, что определяет его как "возможно, канцерогенный для человека". Хотя эта классификация касается только вдыхания диоксида титана, другие исследования показывают, что диоксид титана может быть связан с воспалением и нейротоксичностью, когда его используют в качестве пищевой добавки", — говорится в сообщении.

4. Фосфат натрия

Сочетание натрия и фосфата используется в качестве пищевой добавки со многими функциями. Фосфат натрия помогает хранить мясные продукты влажными, служит разрыхлителем в смесях для торта и эмульгатором в плавленых сырах.

Плавленый сыр. Фото: Freepik

Хотя натрий и фосфат являются питательными веществами, их чрезмерное потребление может привести к осложнениям со здоровьем. Когда речь идет о высоких уровнях фосфатов, например, когда они используются в качестве пищевой добавки, исследования отмечают повышение уровня смертности, а также ускоренное старение и повреждение сосудов.

5. Пропилгалат

Возможно, один из менее известных ингредиентов в этом списке, пропилгалат – еще один ингредиент, который CSPI обозначил рекомендацией "избегать".

Пищевое производство. Фото: Freepik

Исследования показывают, что этот ингредиент может являться эндокринным разрушителем и канцерогеном. В одном из правительственных исследований было обнаружено, что пропилгалат вызывал больше раковых заболеваний у крыс, получавших низкие дозы этого ингредиента, чем в группах, получавших нулевую дозу или высокую дозу.

Такой необычный результат позволяет избегать этого ингредиента. По данным CSPI, можно найти пропилгалат в растительном масле, мясных продуктах и ​​жевательной резинке среди других продуктов.

