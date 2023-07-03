Головні рятівники проти головного болю

Головний біль. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли виникає головний біль головним рятівником від нього можуть бути звичайні продукти. Варто знати про них, аби не зловживати лікарськими засобами.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.

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"Продукти рятівники від головного болю. Коли головний біль заважає, варто не дивитися в аптечку, а, наприклад, зазирнути до холодильника. Бо деякі продукти можуть допомогти вам з головним болем не гірше ніж ліки", — сказала експертка.

Нутриціологиня додає, що ці продукти не мають побічних ефектів, алергічних реакцій та мають велику користь для здоров'я.

1. Шоколад

Він містить невелику кількість кофеїну і люди з низьким тиском можуть використовувати його, як ліки проти мігрені.

Чорний шоколад. Фото: Pexels

2. Імбир

Має болезнижуючий ефект, а також може знизити рівень вашої мігрені

Імбир та лимон. Фото: Pexels

3. Чай ройбуш

Він підійде саме тим у кого високий тиск. Він містить багато антиоксидантів і працює якраз на зниження тиску. Таким чином може знизити ваш головний біль.

Чашка чаю. Фото: Pexels

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