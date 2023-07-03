Главные спасители против головной боли

Головная боль. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда возникает головная боль , главным спасателем от него могут быть обычные продукты. Следует знать о них, чтобы не злоупотреблять лекарственными средствами.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова .

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"Продукты спасатели от головной боли. Когда головная боль мешает, стоит не смотреть в аптечку, а, например, заглянуть в холодильник. Потому что некоторые продукты могут помочь вам с головной болью не хуже лекарства", — сказала эксперт.

Нутрициолог добавляет, что эти продукты не имеют побочных эффектов, аллергических реакций и имеют большую пользу для здоровья.

1. Шоколад

Он содержит небольшое количество кофеина и люди с низким давлением могут использовать его как лекарство против мигрени.

Черный шоколад. Фото: Pexels

2. Имбирь

Обладает болезниживающим эффектом, а также может снизить уровень вашей мигрени.

Имбирь и лимон. Фото: Pexels

3. Чай ройбуш

Он подойдет именно тем, у кого высокое давление. Он содержит много антиоксидантов и работает как раз на понижении давления. Таким образом может снизить вашу головную боль.

Чашка чая. Фото: Pexels

Раньше мы писали, о плюсах и минусах употребления кофе.