Главные спасители против головной боли

Эти продукты помогают при головной боли лучше лекарств
Когда возникает головная боль , главным спасателем от него могут быть обычные продукты. Следует знать о них, чтобы не злоупотреблять лекарственными средствами.
Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова .
"Продукты спасатели от головной боли. Когда головная боль мешает, стоит не смотреть в аптечку, а, например, заглянуть в холодильник. Потому что некоторые продукты могут помочь вам с головной болью не хуже лекарства", — сказала эксперт.
Нутрициолог добавляет, что эти продукты не имеют побочных эффектов, аллергических реакций и имеют большую пользу для здоровья.
1. Шоколад
Он содержит небольшое количество кофеина и люди с низким давлением могут использовать его как лекарство против мигрени.
2. Имбирь
Обладает болезниживающим эффектом, а также может снизить уровень вашей мигрени.
3. Чай ройбуш
Он подойдет именно тем, у кого высокое давление. Он содержит много антиоксидантов и работает как раз на понижении давления. Таким образом может снизить вашу головную боль.
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