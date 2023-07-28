У США републіканці відхилили відновлення програми боротьби зі СНІДом, — Politico

Сенатор США від штату Нью-Джерсі, член Демократичної партії Боб Менендес. Фото: Forbes

В США Демократична партія намагалася вчергове ухвалити Президентський план надзвичайних ситуацій для боротьби зі СНІДом (PEPFAR). Проте він провалився через опозицію Республіканської партії.

Про це пише Politico.

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Зазначається, що голова відділу міжнародних відносин Боб Менендес запропонував внести поправки до законопроєкту, який стосується політики оборони, аби продовжити PEPFAR ще на п'ять років. На цьому тижні його розглядають у Сенаті. Проте пропозиція була відхилена через те, що члени Республіканської партії заперечують її.

"Між тим, республіканці Палати представників цього тижня підтвердили, що вони не будуть просувати будь-якого повторного дозволу програми в розмірі 7,5 мільярдів доларів, спрямованої на боротьбу зі СНІДом і ВІЛ, вірусом, який його викликає, у більш ніж 50 країнах, що розвиваються в Африці, Азії, Латинській Америці та Європі. Поточний дозвіл PEPFAR закінчується цієї осені. Республіканці кажуть, що адміністрація Байдена "викрала" його, щоб фінансувати групи, які надають та консультують пацієнтів щодо абортів", — пояснили у виданні.

Що кажуть в Білому домі

В Адміністрації президента США кажуть, що не було представлено ніяких доказів того, що кошти програми були спрямовані на допомогу абортам. Ці слова підтверджують посадовці від Демократичної партії, чиновники, які очолюють PEPFAR та незалежні експерти.

"Ми не можемо досягти нашої глобальної мети покласти край епідемії ВІЛ до 2030 року з кроком у 1 рік", — зауважив Менендес.

Повторний розгляд

За його словами, він буде добиватися того, щоб законопроєкт повторно розглянути у вересні, коли повернеться Конгрес.

"Жодної крапки, жодної коми не треба міняти. У світі є кілька програм, на які люди можуть вказати, які наразі підтримують життя понад 20 мільйонів людей. Я не збираюся від цього відмовлятися", — наголосив він.

Нагадаємо, згідно зі свіжим звітом ООН, існує можливість остаточно перемогти СНІД протягом наступних семи років за умови повного та своєчасного фінансування вже запущених програм боротьби з цим захворюванням. Найбільші досягнення в усуненні цього захворювання помічені на африканському континенті, де мешкає понад 60% ВІЛ-інфікованих у світі.