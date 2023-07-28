В США республиканцы отклонили возобновление программы по борьбе со СПИДом, — Politico

Сенатор США от штата Нью-Джерси, член Демократической партии Боб Менендес. Фото: Forbes

В США Демократическая партия пыталась в очередной раз принять Президентский план чрезвычайных ситуаций по борьбе со СПИДом (PEPFAR). Однако он провалился из-за оппозиции Республиканской партии.

Об этом пишет Politico.

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Почему республиканцы не поддерживают план

Отмечается, что глава международных отношений Боб Менендес предложил внести поправки в законопроект, касающийся политики обороны, чтобы продлить PEPFAR еще на пять лет. На этой неделе он рассматривается в Сенате. Однако предложение было отклонено из-за того, что члены Республиканской партии отрицают его.

"Между тем, республиканцы Палаты представителей на этой неделе подтвердили, что они не будут продвигать какого-либо повторного разрешения программы в размере 7,5 миллиардов долларов, направленной на борьбу со СПИДом и ВИЧ, вызывающим его вирусом в более чем 50 странах, Республиканцы говорят, что администрация Байдена "похитила" его, чтобы финансировать группы, которые предоставляют и консультируют пациентов по поводу абортов", — объяснили в издании.

Что говорят в Белом доме

В Администрации президента США говорят, что не были представлены никакие доказательства того, что средства программы были направлены на помощь абортам. Эти слова подтверждают чиновники от Демократической партии, чиновники, возглавляемые PEPFAR и независимыми экспертами.

"Мы не можем достичь нашей глобальной цели положить конец эпидемии ВИЧ до 2030 года с шагом в 1 год", — отметил Менендес.

Повторный рассмотр

По его словам, он будет добиваться того, чтобы законопроект повторно рассмотрели в сентябре, когда вернется Конгресс.

"Никакой точки, никакой запятой не нужно менять. В мире есть несколько программ, на которые люди могут указать, которые поддерживают жизнь более 20 миллионов человек. Я не собираюсь от этого отказываться", — подчеркнул он.

Напомним, согласно свежему отчету ООН, существует возможность окончательно победить СПИД в течении следующих семи лет при условии полного и своевременного финансирования уже запущенных программ по борьбе с этим заболеванием. Наибольшие достижения в устранении этого заболевания отмечены на африканском континенте, где проживает более 60% ВИЧ-инфицированных в мире.