Як отримати безоплатні послуги для ветеранів

Військовий та лікар. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Верховній Раді повідомили, що наразі держава забезпечує ветеранів реабілітаційними послугами не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах. Для цього має бути договір з НСЗУ.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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Пріоритетні послуги для ветеранів

"Одна із пріоритетних послуг для ветерана — реабілітація. Законтрактовано 421 заклад, з яких 37 приватних, що надають цю послугу безоплатно за двома пакетами ПМГ. Для отримання допомоги у стаціонарі необхідне направлення лікуючого лікаря", — зазначив Михайло Радуцький.

При проходженні реабілітації у стаціонарі ветерани можуть отримати наступні послуги:

нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація та інші;

лабораторні дослідження: розгорнутий аналіз крові, глюкоза в крові та інші;

інструментальні обстеження: електрокардіографія (ЕКГ) та інші;

знеболювальні засоби;

психологічна допомога.

Як отримати допомогу амбулаторно?

Для того, щоб отримати допомогу амбулаторно потрібно мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

При реабілітації амбулаторно ветерани можуть отримати наступні послуги:

індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії;

нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіо-респіраторна, комплексна реабілітація та інші;

невідкладна медична допомога та виклик "швидкої" за потреби;

психологічна допомога;

підбір і навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації тощо.

У Верховній ради також додали, що потреби в доплаті за послуги реабілітації немає.

"Якщо заклад вимагає у вас кошти — скаржтеся головному лікарю або НСЗУ на гарячу лінію 16-77. Нагадаю, що робоча група, яку очолює прем’єр-міністр, продовжує реформу ВЛК та МСЕК. Зокрема, збільшено кількість комісій, бо дозволено відкривати їх у цивільних медзакладах, діджиталізовано чимало процесів, в тому числі в деяких регіонах введена електронна черга, а також діє окремий пакет НСЗУ для роботи ВЛК у цивільних закладах. Наша кінцева мета — швидке проходження ВЛК та МСЕК за новими стандартами обслуговування пацієнтів", — резюмував Михайло Радуцький.

Раніше ми писали, що в Україні запустили додаток для військових, які мають дерматологічні захворювання. За допомогою Derm Guard вони зможуть отримати консультації лікарів. Вебдодаток запустила дерматовенерологічна гвардія України.