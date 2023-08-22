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У ВР повідомили, які безоплатні послуги доступні для ветеранів

22 серпня 2023 11:20
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як отримати безоплатні послуги для ветеранів
Військовий та лікар. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У Верховній Раді повідомили, що наразі держава забезпечує ветеранів реабілітаційними послугами не лише у військових шпиталях, а й у цивільних медичних закладах. Для цього має бути договір з НСЗУ.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький

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Пріоритетні послуги для ветеранів 

"Одна із пріоритетних послуг для ветерана  реабілітація. Законтрактовано 421 заклад, з яких 37 приватних, що надають цю послугу безоплатно за двома пакетами ПМГ. Для отримання допомоги у стаціонарі необхідне направлення лікуючого лікаря", — зазначив Михайло Радуцький. 

При проходженні реабілітації у стаціонарі ветерани можуть отримати наступні послуги:

  • нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація та інші;
  • лабораторні дослідження: розгорнутий аналіз крові, глюкоза в крові та інші;
  • інструментальні обстеження: електрокардіографія (ЕКГ) та інші;
  • знеболювальні засоби;
  • психологічна допомога.

Як отримати допомогу амбулаторно?

Для того, щоб отримати допомогу амбулаторно потрібно мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря. 

При реабілітації амбулаторно ветерани можуть отримати наступні послуги:

  • індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії;
  • нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, кардіо-респіраторна, комплексна реабілітація та інші;
  • невідкладна медична допомога та виклик "швидкої" за потреби;
  • психологічна допомога;
  • підбір і навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації тощо.

У Верховній ради також додали, що потреби в доплаті за послуги реабілітації немає. 

"Якщо заклад вимагає у вас кошти  скаржтеся головному лікарю або НСЗУ на гарячу лінію 16-77. Нагадаю, що робоча група, яку очолює прем’єр-міністр, продовжує реформу ВЛК та МСЕК. Зокрема, збільшено кількість комісій, бо дозволено відкривати їх у цивільних медзакладах, діджиталізовано чимало процесів, в тому числі в деяких регіонах введена електронна черга, а також діє окремий пакет НСЗУ для роботи ВЛК у цивільних закладах. Наша кінцева мета  швидке проходження ВЛК та МСЕК за новими стандартами обслуговування пацієнтів", — резюмував Михайло Радуцький. 

Раніше ми писали, що в Україні запустили додаток для військових, які мають дерматологічні захворювання. За допомогою Derm Guard вони зможуть отримати консультації лікарів. Вебдодаток запустила дерматовенерологічна гвардія України. 

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