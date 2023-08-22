Как получить бесплатные услуги для ветеранов

В ВР сообщили, какие бесплатные услуги доступны для ветеранов
В Верховной Раде сообщили, что государство обеспечивает ветеранов реабилитационными услугами не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях. Для этого должен быть договор с НСЗУ.
Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
Приоритетные услуги для ветеранов
"Одна из приоритетных услуг для ветерана — реабилитация. Законтрактовано 421 заведение, из которых 37 частных, предоставляющих эту услугу безвозмездно по двум пакетам ПМГ. Для получения помощи в стационаре необходимо направление лечащего врача", — отметил Михаил Радуцкий.
При прохождении реабилитации в стационаре ветераны могут получить следующие услуги:
- нейрореабилитация, ортопедическая, кардио-респираторная реабилитация и другие;
- лабораторные исследования: развернутый анализ крови, глюкоза в крови и другие;
- инструментальные обследования: электрокардиография (ЭКГ) и другие;
- обезболивающие средства;
- психологическая помощь.
Как получить помощь амбулаторно?
Для того чтобы получить помощь амбулаторно нужно иметь направление от семейного или лечащего врача.
При реабилитации амбулаторно ветераны могут получить следующие услуги:
- индивидуальный реабилитационный план и программа терапии;
- нейрореабилитация, ортопедическая, психологическая, кардио-респираторная, комплексная реабилитация и другие;
- неотложная медицинская помощь и вызов "скорой" при необходимости;
- психологическая помощь;
- подбор и обучение пользованию вспомогательными средствами реабилитации и т.д.
В Верховной рады также добавили, что потребности в доплате за услуги реабилитации нет.
"Если заведение требует у вас средства — жалуйтесь главному врачу или НСЗУ на горячую линию 16-77. Напомню, что возглавляемая премьер-министром рабочая группа продолжает реформу ВЛК и МСЭК. В частности, увеличено количество комиссий, поскольку разрешено открывать их в гражданских медучреждениях, диджитализовано немало процессов, в том числе в некоторых регионах введена электронная очередь, а также действует отдельный пакет НСЗУ для работы ВЛК в гражданских учреждениях. Наша конечная цель — быстрое прохождение ВЛК и МСЭК по новым стандартам обслуживания пациентов", — резюмировал Михаил Радуцкий.
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