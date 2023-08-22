Как получить бесплатные услуги для ветеранов

Военный и врач. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Верховной Раде сообщили, что государство обеспечивает ветеранов реабилитационными услугами не только в военных госпиталях, но и в гражданских медицинских учреждениях. Для этого должен быть договор с НСЗУ.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Приоритетные услуги для ветеранов

"Одна из приоритетных услуг для ветерана — реабилитация. Законтрактовано 421 заведение, из которых 37 частных, предоставляющих эту услугу безвозмездно по двум пакетам ПМГ. Для получения помощи в стационаре необходимо направление лечащего врача", — отметил Михаил Радуцкий.

При прохождении реабилитации в стационаре ветераны могут получить следующие услуги:

нейрореабилитация, ортопедическая, кардио-респираторная реабилитация и другие;

лабораторные исследования: развернутый анализ крови, глюкоза в крови и другие;

инструментальные обследования: электрокардиография (ЭКГ) и другие;

обезболивающие средства;

психологическая помощь.

Как получить помощь амбулаторно?

Для того чтобы получить помощь амбулаторно нужно иметь направление от семейного или лечащего врача.

При реабилитации амбулаторно ветераны могут получить следующие услуги:

индивидуальный реабилитационный план и программа терапии;

нейрореабилитация, ортопедическая, психологическая, кардио-респираторная, комплексная реабилитация и другие;

неотложная медицинская помощь и вызов "скорой" при необходимости;

психологическая помощь;

подбор и обучение пользованию вспомогательными средствами реабилитации и т.д.

В Верховной рады также добавили, что потребности в доплате за услуги реабилитации нет.

"Если заведение требует у вас средства — жалуйтесь главному врачу или НСЗУ на горячую линию 16-77. Напомню, что возглавляемая премьер-министром рабочая группа продолжает реформу ВЛК и МСЭК. В частности, увеличено количество комиссий, поскольку разрешено открывать их в гражданских медучреждениях, диджитализовано немало процессов, в том числе в некоторых регионах введена электронная очередь, а также действует отдельный пакет НСЗУ для работы ВЛК в гражданских учреждениях. Наша конечная цель — быстрое прохождение ВЛК и МСЭК по новым стандартам обслуживания пациентов", — резюмировал Михаил Радуцкий.

Ранее мы писали, что в Украине запустили приложение для военных, имеющих дерматологические заболевания. С помощью Derm Guard они смогут получить консультации врачей. Веб-приложение запустила дерматовенерологическая гвардия Украины.