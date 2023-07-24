В Україні запустили додаток для військових, які мають дерматологічні захворювання

Телефон в руках людини. Фото: Pexels

В Україні створили вебдодаток для військових, які мають дерматологічні захворювання. За допомогою Derm Guard вони зможуть отримати консультації лікарів. Вебдодаток запустила дерматовенерологічна гвардія України.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.

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Вебдодаток для військових

"Через умови, в яких перебувають герої на передовій, високе психологічне навантаження та проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість воїнів із так званою "траншейною стопою", псоріазом, вітиліго та алергією невпинно збільшується", — йдеться у повідомленні.

У додатку Derm Guard військові та їхні близькі можуть отримати безкоштовну лікарську допомогу. Для цього їм потрібно заповнити форму на сайті та додати світлини ураженої ділянки.

Медики підготують розгорнуту відповідь із діагнозом та схемою лікування протягом 12-24 годин.

"Ті пацієнти, які потребують медикаментозної допомоги, мають можливість безоплатно отримати всі необхідні ліки від Derm Guard", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що наразі представники Derm Guard закінчують комплектування так званого подологічного кіту — набору препаратів для лікування та профілактики захворювань ніг.

Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив передачу донорської крові на фронт. Це допоможе зберегти життя багатьох військових.