Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow В Україні запустили додаток для військових, які мають дерматологічні захворювання arrow

В Україні запустили додаток для військових, які мають дерматологічні захворювання

24 липня 2023 18:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні запустили додаток для військових, які мають дерматологічні захворювання
Телефон в руках людини. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні створили вебдодаток для військових, які мають дерматологічні захворювання. За допомогою Derm Guard вони зможуть отримати консультації лікарів. Вебдодаток запустила дерматовенерологічна гвардія України.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я.

Читайте також:

Вебдодаток для військових

"Через умови, в яких перебувають герої на передовій, високе психологічне навантаження та проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість воїнів із так званою "траншейною стопою", псоріазом, вітиліго та алергією невпинно збільшується", — йдеться у повідомленні.

У додатку Derm Guard військові та їхні близькі можуть отримати безкоштовну лікарську допомогу. Для цього їм потрібно заповнити форму на сайті та додати світлини ураженої ділянки.

Медики підготують розгорнуту відповідь із діагнозом та схемою лікування протягом 12-24 годин. 

"Ті пацієнти, які потребують медикаментозної допомоги, мають можливість безоплатно отримати всі необхідні ліки від Derm Guard", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що наразі представники Derm Guard закінчують комплектування так званого подологічного кіту — набору препаратів для лікування та профілактики захворювань ніг.

null
Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив передачу донорської крові на фронт. Це допоможе зберегти життя багатьох військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як Борис Тодуров рятував серця під світлом ліхтаря

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз