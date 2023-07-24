В Украине запустили приложение для военных, которые имеют дерматологические заболевания

Телефон в руках человека. Фото: Pexels

В Украине создали веб-приложение для военных, имеющих дерматологические заболевания. С помощью Derm Guard они смогут получить консультации врачей. Веб-приложение запустила дерматовенерологическая гвардия Украины.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

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Веб-приложение для военных

"Из-за условий, в которых находятся герои на передовой, высокой психологической нагрузки и проблем, связанных с постоянным ношением берцев, количество воинов с так называемой "траншейной стопой", псориазом, витилиго и аллергией постоянно увеличивается", — говорится в сообщении.

В приложении Derm Guard военные и их близкие могут получить бесплатную медицинскую помощь. Для этого им нужно заполнить форму на сайте и добавить фотографии пораженного участка.

Медики подготовят развернутый ответ с диагнозом и схемой лечения в течение 12-24 часов.

"Те пациенты, которые нуждаются в медикаментозной помощи, имеют возможность бесплатно получить все необходимые лекарства от Derm Guard", — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что представители Derm Guard заканчивают комплектование так называемого подологического кита — набора препаратов для лечения и профилактики заболеваний ног.

Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, Кабинет министров упростил передачу донорской крови на фронт. Это поможет сохранить жизни многих военных.