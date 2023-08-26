Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow У Жешуві зафіксували спалах смертельної хвороби: померли восьмеро людей arrow

У Жешуві зафіксували спалах смертельної хвороби: померли восьмеро людей

26 серпня 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Жешуві зафіксували спалах смертельної хвороби: померли восьмеро людей
Жінка в лікарні. Ілюстративне фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У польському місті Жешув зафіксували спалах рідкісної смертельної хвороби легіонельоз. Внаслідок цього померли вже восьмеро людей.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

Читайте також:

Спалах легіонельозу

У місцевій санепідемстанції розповіли, що сьогодні, 26 серпня, стало відомо про 14 інфікованих.

Люблінський воєвода Лех Справка розповів, що усі пацієнти заразилися легіонельозом під час перебування у Жешуві. Він оголосив про посилення спостереження за людьми, у яких можна запідозрити хворобу, зокрема за симптомами пневмонії. Справка повідомив, що також посилено нагляд і моніторинг якості води у водозаборах.

Від початку спалаху легіонельозу було госпіталізовано 127 пацієнтів. Внаслідок хвороби померли восьмеро людей похилого віку, які мешкали у Жешуві.

Bloomberg пише, що спалах був зафіксований у ключовому хабі з постачання зброї Україні.

"Спецслужби Польщі ведуть розслідування причин спалаху хвороби легіонерів у Жешуві. Влада має встановити, чи не є диверсією поширення інфекції, виявленої в місті, яке є центром постачань НАТО в Україну", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, дослідження показують, що проблеми з травленням можуть бути ознакою хвороби Паркінсона. Ті, хто страждає запорами, утрудненим ковтанням (дисфагією) і гастропарезом, має більші можливості захворіти на цю хворобу.

Також ми писали, що нещодавнє дослідження американських науковців виявило, що люди, які перехворіли на коронавірус, мають вищий ризик виникнення ускладнень зі здоров'ям, таких як діабет, втома або тромбоутворення. Цей ризик зберігається щонайменше два роки після інфікування COVID-19.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Бабка надвоє ворожила: які шанси в Арестовича лідирувати на виборах

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз