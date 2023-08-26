У Жешуві зафіксували спалах смертельної хвороби: померли восьмеро людей

Жінка в лікарні. Ілюстративне фото: Pexels

У польському місті Жешув зафіксували спалах рідкісної смертельної хвороби легіонельоз. Внаслідок цього померли вже восьмеро людей.

Про це повідомляє "Польське Радіо".

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Спалах легіонельозу

У місцевій санепідемстанції розповіли, що сьогодні, 26 серпня, стало відомо про 14 інфікованих.

Люблінський воєвода Лех Справка розповів, що усі пацієнти заразилися легіонельозом під час перебування у Жешуві. Він оголосив про посилення спостереження за людьми, у яких можна запідозрити хворобу, зокрема за симптомами пневмонії. Справка повідомив, що також посилено нагляд і моніторинг якості води у водозаборах.

Від початку спалаху легіонельозу було госпіталізовано 127 пацієнтів. Внаслідок хвороби померли восьмеро людей похилого віку, які мешкали у Жешуві.

Bloomberg пише, що спалах був зафіксований у ключовому хабі з постачання зброї Україні.

"Спецслужби Польщі ведуть розслідування причин спалаху хвороби легіонерів у Жешуві. Влада має встановити, чи не є диверсією поширення інфекції, виявленої в місті, яке є центром постачань НАТО в Україну", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, дослідження показують, що проблеми з травленням можуть бути ознакою хвороби Паркінсона. Ті, хто страждає запорами, утрудненим ковтанням (дисфагією) і гастропарезом, має більші можливості захворіти на цю хворобу.

Також ми писали, що нещодавнє дослідження американських науковців виявило, що люди, які перехворіли на коронавірус, мають вищий ризик виникнення ускладнень зі здоров'ям, таких як діабет, втома або тромбоутворення. Цей ризик зберігається щонайменше два роки після інфікування COVID-19.