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В Жешуве зафиксировали вспышку смертельной болезни: умерли восемь человек

26 августа 2023 19:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Жешуве зафиксировали вспышку смертельной болезни: умерли восемь человек
Женщина в больнице. Иллюстративное фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В польском городе Жешув зафиксировали вспышку редкой смертельной болезни легионеллез. В результате этого умерли уже восемь человек.

Об этом сообщает "Польское Радио".

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Вспышка легионеллеза

В местной санэпидемстанции рассказали, что сегодня, 26 августа, стало известно о 14 инфицированных.

Люблинский воевода Лех Справка рассказал, что все пациенты заразились легионеллезом во время пребывания в Жешуве. Он объявил об усилении наблюдения за людьми, у которых можно заподозрить болезнь, в частности, за симптомами пневмонии. Справка сообщил, что также усилен надзор и мониторинг качества воды в водозаборах.

С начала вспышки легионеллеза было госпитализировано 127 пациентов. В результате болезни умерли восемь пожилых людей, проживавших в Жешуве.

Bloomberg пишет, что вспышка была зафиксирована в ключевом хабе по поставкам оружия Украине.

"Спецслужбы Польши ведут расследование причин вспышки болезни легионеров в Жешуве. Власти должны установить, не является ли диверсией распространение инфекции, обнаруженной в городе, который является центром поставок НАТО в Украину", — говорится в материале.

Напомним, исследования показывают, что проблемы с пищеварением могут являться признаком болезни Паркинсона. Те, кто страдает запорами, затрудненным глотанием (дисфагией) и гастропарезом, имеет большие возможности заболеть этой болезнью.

Также мы писали, что недавнее исследование американских ученых выявило, что люди, переболевшие коронавирусом, имеют более высокий риск возникновения осложнений со здоровьем, таких как диабет, усталость или тромбообразование. Этот риск сохраняется не менее двух лет после инфицирования COVID-19.

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