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В який бік мають "дивитися" ноги під час сну, — Комаровський

29 червня 2023 23:05
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
В який бік найкраще спати
Євген Комаровський. Фото: Євген Комаровський
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато хто чув, що спати правильніше у певний бік, на Південь, Захід, Північ чи Схід. Але чи є у цьому сенс і що каже доказова медицина.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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В який бік спати головою

"У який бік головою спати, мається на увазі Північ, Захід, Південь або Схід. Точної відповіді на це питання немає, проте певні роботи є і багато авторів, що вивчають цю тему, відсилають нас до давньоіндійської науки Васту-шастра. Це давня традиція Індії, практики якої враховують в архітектурі розташування об'єктів, у зв'язку з потоками у Всесвіті. А ці потоки орієнтовані на всі боки світу", — сказав лікар.

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Жінка спить. Фото: Freepik

Комаровський додав, що величезна кількість ссавців, частіше за копитних, завжди укладаються спати головою на Південь, а ногами на Північ.

Чи потрібно спати головою на Південь

"Медична наука намагалася багато разів проаналізувати маси людей, ось ці сплять головою на Південь, ось ці на Північ, ці на Захід, знайти вловити якусь різницю в стані здоров'я. Але вловити різниці не виходить. Чітких рекомендацій спати голою на Південь немає, але давньоіндійські традиції говорять спати головою на Південь, і багато тварин сплять головою на Південь. Тому Якщо у вас є вибір спати головою на Південь - спіть, буде спокійніше", - резюмував лікар.

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Собака спить. Фото: Freepik

Також є китайська наука фен-шуй, яка диктує свої правила щодо сну:

  • рекомендується спати головою до стіни, тим самим захищаючи себе;
  • не варто розташовувати спальне місце навпроти дзеркала;
  • стеля над ліжком має бути рівним і гладким, без перекриттів;
  • не рекомендується ставити ліжко між двома дверима, а також між вікном та дверима.

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