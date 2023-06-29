В какую сторону лучше всего спать

Евгений Комаровский. Фото: Евгений Комаровский

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие слышали, что спать правильнее в определенную сторону, на Юг, Запад, Север или Восток. Но есть ли в этом смысл и что говорит доказательная медицина.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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В какую сторону спать головой

"В какую сторону головой спать, имеется в виду Север, Запад, Юг или Восток. Точного ответа на этот вопрос нет, но тем не менее определенные работы есть и многие авторы изучающие эту тему отсылают нас к древнеиндийской науке Васту-шастра. Это древняя традиция Индии, практики которой учитывают в архитектуре расположении объектов, в связи с потоками во Вселенной. А эти потоки, как все знают, ориентированные на все стороны света", — сказал врач.

Женщина спит. Фото: Freepik

Комаровский добавил, что огромное количество млекопитающих, чаще копытных, всегда укладываются спать головой на Юг, а ногами на Север.

Нужно ли спать головой на Юг

"Медицинская наука пыталась много раз проанализировать массы людей, вот эти спят головой на Юг, вот эти на Север, эти на Запад, найти уловить некую разницу в состоянии здоровья. Но уловить разнице не получается. Четких рекомендаций спать голой на Юг нет, но древнеиндийские традиции говорят спать головой на Юг, и многие животные спят головой на Юг. Поэтому Если у вас есть выбор спать головой на Юг — спите, будет спокойнее", — резюмировал врач.

Собака спит. Фото: Freepik

Также есть китайская наука фен-шуй, которая диктует свои правила касаемо сна:

рекомендуется спать головой к стене, тем самым защищая себя;

не стоит располагать спальное место напротив зеркала;

потолок над кроватью должен быть ровным и гладким, без перекрытий;

не рекомендуется ставить кровать между двумя дверями, а также между окном и дверью.

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