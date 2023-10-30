В Індії зафіксовано спалах вірусу через кажанів, від якого немає вакцин

Лікарі та пацієнт в лікарні. Фото: ORGANIZACIJOS NUOTR

В індійському регіоні Керала зафіксували спалах вірусу Nipah. Він поширився четвертий раз за п’ять років. Вірус викликає набряк мозку. Його збудником є кажани.

Про це повідомляє Reuters.

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Спалах вірусу Nipah

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щоб зупинити поширення хвороби, знадобилося залучити велику кількість працівників, які на два тижні частково закрили це село і ще вісім інших, обстежили понад 53 000 будинків на наявність ознак хвороби і відстежили 1 200 осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами.

Зрештою, шість осіб були інфіковані, двоє з них померли. Швидке поширення вірусу і його вплив на десятки тисяч людей показують те, що багато вчених і світових лідерів охорони здоров'я називають слабким місцем політики громадського здоров'я: покладання виключно на стримування хвороби.

Уряди, на їхню думку, повинні також контролювати забудову територій і захищати місця проживання тварин у районах, де існує високий ризик передачі патогенів від тварин до людей.

Кажани. Фото: REUTERS/Sivaram V

Оскільки ризик наслідків зосереджений у країнах з низьким рівнем доходу на тропічному півдні, витрати на запобігання новій пандемії лягають на плечі країн, які найменше можуть собі це дозволити.

Представники індійського уряду кажуть, що це ціна, яку не можна ігнорувати. За словами чиновника з питань лісового господарства в Міністерстві охорони навколишнього середовища Індії Субрата Мохапатри, щоб зупинити поширення вірусів кажанів, потрібно не лише швидко реагувати на спалахи, але й ретельно стежити за самими тваринами.

З цією метою федеральні чиновники і чиновники штатів говорять про способи захисту місць проживання кажанів у районах, де ризик поширення вірусу є високим.

"Ми навчилися керувати побічними ефектами, але ми повинні постійно стежити за зонами підвищеного ризику, ніби це вулкани, що чекають на виверження", — сказав Мохапатра.

Аналіз екологічних умов та інших факторів, що сприяють поширенню наслідків, дає можливість визначити небезпечні зони, щоб уряди могли вжити заходів для зменшення ризику.

Екологічні умови в світі

Журналісти порівняли екологічні умови в усьому світі з 2002 по 2020 рік з тими, що існували під час минулих розповсюджень. Вони виявили 9 мільйонів квадратних кілометрів, що охоплюють 6% земної суші, де умови були сприятливими для передачі патогенів від кажанів до людини. У 2020 році майже 1,8 мільярда людей проживали в цих зонах, що на 57% більше, ніж у 2002 році.

Аналіз зосередився на кажанах, оскільки вони пов'язані з багатьма найсмертоноснішими спалахами хвороб за останні півстоліття. Дослідження показало, що Керала є одним з найбільш вірогідних місць на землі для поширення вірусу.

Міністр навколишнього середовища і лісів Індії Бхупендер Ядав розповів, що між його відомством і чиновниками штату ведуться переговори про необхідність створення зон екологічного захисту в районах з високим ризиком розповсюдження вірусу Nipah.

Ймовірне місце для переливу. Фото: Reuters

Міністр охорони здоров'я штату Керала Віна Джордж заявила, що уряд створив новий дослідницький центр Nipah в Кожикоде, щоб дослідити, чому там продовжує відбуватися розповсюдження і як цьому запобігти. Дослідники вивчатимуть широкий спектр факторів, включаючи втрату дерев, сільськогосподарські практики, урбанізацію та обізнаність громад, а також визначатимуть, які дії уряду необхідні для зменшення ризику. Як приклади того, що може зробити уряд, вона навела захист дерев, на яких гніздяться кажани, та висаджування місцевих квітучих дерев — природної їжі для кажанів.

Останній проєкт, опублікований ВООЗ 16 жовтня, вимагає від країн проведення оцінки ризиків поширення, а також моніторингу та пом'якшення екологічних факторів, пов'язаних з ризиком поширення зоонозних хвороб. Зростаюча кількість досліджень пов'язує вирубку лісів, урбанізацію та інтенсивне сільське господарство з розповсюдженням захворювань.

Що відомо про вірус

Nipah, що походить від кажанів і викликає смертельну лихоманку з набряком мозку у людей, пов'язують зі смертю двох десятків людей у Кералі з моменту її першої, несподіваної появи тут у 2018 році. Епідемія 1998-1999 років у Малайзії забрала життя щонайменше 105 людей. Ще сотні людей померли під час майже щорічних спалахів у Бангладеш з 2001 року.

Кажани. Фото: REUTERS/Sivaram V

Вірус класифікується ВООЗ як пріоритетний патоген через його потенціал викликати епідемію. Вакцини для запобігання інфекції та лікування від неї не існує.

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