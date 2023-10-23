У Києві рівень захворювань на Covid-19 серед містян значно зріс

Люди у вагоні метрополітену у захисних масках. Фото: Google

У Києві з 16 по 22 жовтня зареєстровано 12 760 нових випадків захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, зокрема на COVID-19. Загалом рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 45,8%.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації із посиланням на Державне управління "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я".

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Загалом рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 45,8%. Але у Києві порівняно з попереднім тижнем, із 16 по 22 жовтня, спостерігається зростання захворюваності на 8,6% у дорослих і дітей. Зокрема, дітей захворіло 7 563 (зростання на 5,5%), дорослих — 5 197 (зростання на 13,5%).

Медики зауважили, що школярів захворіло на 8,6% більше. Зокрема, у дітей шкільного віку зареєстровано 4 168 випадків. Також збільшилася кількість госпіталізованих серед хворих на грип і ГРВІ. До столичних медзакладів за останній тиждень потрапили 258 громадян, 158 із них — діти.

"Також на COVID-19 захворіли 656 осіб, зокрема 47 дітей до 17 років. Госпіталізовано 102 особи, із яких 23 дитини. Захворюваність на COVID-19 зросла на 13,5%",— йдеться у повідомленні.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії наразі перебуває 12 пацієнтів, зокрема одна дитина. Минулого тижня зареєстрували один летальний випадок від ускладнень хвороби, підсумували лікарі.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень у понад 4 тис. людей підтвердили COVID.

Нагадуємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я зробила заяву про можливе критичне зростання випадків захворювання на лихоманку денге у 2023 році. Однією з причин є глобальні кліматичні зміни, які сприяють збільшенню популяції комарів, які переносять цей вірус.