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В Киеве уровень заболеваний Covid-19 среди горожан значительно вырос

23 октября 2023 18:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве уровень заболеваний Covid-19 среди горожан значительно вырос
Люди в вагоне метрополитена в защитных масках. Фото: Google
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве с 16 по 22 октября зарегистрировано 12 760 новых случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-19. В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45,8%.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Государственное управление "Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения".

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В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 45,8%. Но в Киеве по сравнению с предыдущей неделей с 16 по 22 октября наблюдается рост заболеваемости на 8,6% у взрослых и детей. В частности, детей заболело 7563 (рост на 5,5%), взрослых — 5197 (рост на 13,5%).

Медики отметили, что школьников заболело 8,6% больше. В частности, у детей школьного возраста зарегистрировано 4168 случаев. Также увеличилось количество госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ. В столичные медучреждения за последнюю неделю попали 258 граждан, 158 из них — дети.

"Также COVID-19 заболели 656 человек, в том числе 47 детей до 17 лет. Госпитализированы 102 человека, из которых 23 ребенка. Заболеваемость COVID-19 выросла на 13,5%",— говорится в сообщении.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 12 пациентов, в том числе один ребенок. На прошлой неделе зарегистрировали один летальный случай от осложнений болезни, подытожили врачи.

Ранее мы сообщали, что в Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю более 4 тыс. человек подтвердили COVID.

Напоминаем, что Всемирная организация здравоохранения сделала заявление о возможном критическом росте случаев заболевания лихорадкой денге в 2023 году. Одной из причин глобальные климатические изменения, которые способствуют увеличению популяции комаров, которые переносят этот вирус.

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