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В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19

5 жовтня 2023 19:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні збільшується кількість хворих на COVID-19
В Україні зростає захворюваність на COVID-19. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні зростає захворюваність на коронавірусну інфекцію. За останній тиждень у понад 4 тис. людей підтвердили Covid.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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За словами Кузіна, саме зараз початок епідеміологічного сезону, а зростання кількості випадків коронавірусу очікується до кінця листопада.

Згодом прогнозують зростання захворюваності на грип, що є традиційним для зими.

Головний санлікар уточнив, що лідерами за темпами зростання хворих є Миколаївська, Вінницька та Харківська області.

Кузін зазначив, що частіше коронавірусна хвороба трапляється саме у дітей.

"Серед негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, то частіше хворіють діти до 17 років", — додав він.

Також зросла кількість смертельних випадків порівняно з літом — за останній звітний тиждень померло дев'ятеро людей віком понад 65 років.

Нагадаємо, що згідно з новим дослідженням, у людей, які довго хворіли на коронавірус, все більше виявляють певні пошкодження основних органів. МРТ показало, що пацієнти втричі частіше мали певні відхилення в різних органах, таких як легені, мозок і нирки.

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