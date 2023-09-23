МРТ показало неочікувані результати про стан здоров'я людей, які хворіли на коронавірус

Магнітно-резонансна томографія. Фото: Pexels

Згідно з новим дослідженням, у людей, які довго хворіли на коронавірус, все більше виявляють певні пошкодження основних органів. МРТ-сканування показало, що пацієнти втричі частіше мали певні відхилення в різних органах, таких як легені, мозок і нирки.

Про це повідомляє BBC.

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У дослідженні, опублікованому в журналі Lancet Respiratory Medicine, було обстежено 259 пацієнтів, які захворіли на Covid настільки, що були госпіталізовані.

Через п'ять місяців після виписки МРТ-сканування їхніх основних органів показало значні відмінності порівняно з групою з 52 осіб, які ніколи не хворіли на Covid. Найбільший вплив спостерігався на легені, де в 14 разів частіше виявлялися відхилення від норми.

МРТ-сканування також втричі частіше виявляло певні відхилення в мозку і вдвічі частіше — в нирках у людей, які перехворіли на важку форму вірусу.

Доктор Бетті Раман з Оксфордського університету, одна з провідних дослідників дослідження, наголосила, що очевидно, що люди, які живуть з тривалими симптомами Covid, швидше за все, зазнали певних пошкоджень органів.

"Вік пацієнта, те, наскільки важко він хворів на Covid, а також те, чи мав він одночасно інші захворювання, були важливими факторами, які вплинули на те, чи виявили ми пошкодження цих важливих органів в організмі чи ні", — сказала вона.

Нові методи лікування тривалого коронавірусу

Отримані дані є частиною більш масштабного дослідження, присвяченого вивченню довгострокових наслідків Covid для тих, хто був госпіталізований, відомого як дослідження Phosp-Covid.

Дослідники дізналися, що деякі симптоми збігаються з ознаками пошкодження органів, виявленими за допомогою МРТ. Йдеться про стискання в грудях і кашель з патологіями в легенях. За їхніми словами, не всі симптоми, які відчувають люди з коронавірусом, можуть бути безпосередньо пов'язані з тим, що було виявлено на скануванні.

Доктор Раман зазначила, що порушення в більш ніж одному органі були більш поширеними серед людей, які були госпіталізовані і продовжували повідомляти про проблеми з фізичним і психічним здоров'ям після того, як вони одужали від первинної інфекції.

"Ми бачимо, що люди з поліорганною патологією на МРТ — тобто з ураженням більше двох органів — в чотири рази частіше повідомляли про важкі та дуже важкі психічні та фізичні розлади", — розповіла вона.

За її словами, висновки дослідження підкреслюють необхідність довгострокового мультидисциплінарного спостереження, зосередженого на легеневому та позалегеневому здоров'ї особливо для тих, хто був госпіталізований через коронавірус.

"Це детальне дослідження візуалізації всього тіла підтверджує, що зміни в багатьох органах спостерігаються через кілька місяців після госпіталізації через Covid. Дослідження Phosp-Covid працює над тим, щоб зрозуміти, чому це відбувається, і як ми можемо розробити тести та нові методи лікування тривалого Covid", — сказав професор Кріс Брайтлінг з Університету Лестера, який очолює дослідження Phosp-Covid.

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